Il cinema in due minuti: “Il sindaco del rione Sanità” su FIRST Arte

Giuseppe Baselice | 18 Ottobre 2019, 6:00

INTERVISTA a LIA QUARTAPELLE, capogruppo del Pd alla Commissione Esteri della Camera - "Il cessate il fuoco in Siria? Vediamo se regge, l'Europa si tenga pronta a una missione tipo Libano 2006" - "Boicottare i prodotti turchi non ha senso e nemmeno fermare l'avvicinamento di Ankara all'Europa: in Turchia sono gli oppositori di Erdogan...