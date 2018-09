Icone Usa: Levi’s e Nike dichiarano guerra a Trump

I due marchi storici della cultura pop a stelle e strisce sono protagonisti di una dura presa di posizione contro l’attuale presidente: la marca di jeans mette la faccia nella lotta contro le armi private, mentre Nike ha scelto come testimonial l’ex campione ribelle del football americano Colin Kaepernick.

L’aria che tira negli Usa non è così nettamente anti Trump, tant’è vero che i sondaggi sulle elezioni di mid-term tra due mesi danno i democratici vincitori ma sul filo del rasoio, col partito repubblicano che potrebbe tenere al Senato, ma sicuramente spira un vento ostile al presidente degli Stati Uniti da parte dei marchi-icona a stelle e strisce. Ad aprire le danze è stata Nike, simbolo dello sport Usa, che ha scelto come testimonial l’ex campione ribelle del football americano Colin Kaepernick per la sua nuova campagna pubblicitaria che recita: “Credere in qualcosa, anche se significa sacrificare tutto”. Kaepernick fu il leader della protesta, un anno fa di questi tempi, di molte squadre della Nfl, i cui giocatori si inginocchiarono durante l’esecuzione dell’inno americano, in segno di dissenso. Trump ovviamente non ha gradito e il commento piccato su Twitter non si è fatto attendere: “Proprio come la Nfl, la lega di football le cui quotazioni scendono sempre di più, Nike si sta autodistruggendo con odio e boicottaggi. Non seguirò più il football finché non rispetteranno la bandiera”. Ad appoggiare la scelta di Nike, con la quale lui stesso ha un mega contratto di sponsorizzazione a vita del valore di 1 miliardo di dollari, è stato LeBron James, stella del basket e da sempre polemico nei confronti del presidente: “Sto dalla parte del cambiamento, sto dalla parte di Nike”.

Se la battaglia di Nike ha sullo sfondo il tema del razzismo, ad impegnarsi nella lotta contro le armi facili è Levi Strauss & Co., che ha annunciato una serie di iniziative a sostegno dei gruppi che si battono per contenere le frequentissime stragi provocate negli Usa dalle armi da fuoco: “Non possiamo più restare in silenzio davanti a una crisi che minaccia il tessuto delle comunità in cui viviamo e lavoriamo”, ha scritto Chip Bergh, Ad e presidente della storica azienda che vestiva i pistoleri del West, in una lettera su Fortune: “Gli americani non dovrebbero vivere nel terrore della violenza da armi da fuoco. E’ un tema che ci riguarda tutti. Tutte le generazioni e tutti i ceti sociali”. I jeans Levi’s come è noto anche in Europa, sono molto più che un capo di abbigliamento: sono uno stile di vita, icona della cultura pop che ha attraversato i secoli. E che adesso ha scelto di esporsi nettamente contro l’attuale amministrazione. Levi’s ha anche comunicato che donerà un milione di dollari a Ong e organizzazioni di che lavorano per contenere la violenza delle armi, tra cui Everytown for Gun Safety, fondata dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg nel 2014.