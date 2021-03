ICCS, Italia-Singapore: nasce il Comitato Luxury Retail

L’ICCS lancia il nuovo Comitato Luxury Retail a Singapore – Con l’obiettivo di focalizzarsi sul mondo del lusso e della vendita al dettaglio

Al via il nuovo Comitato Luxury Retail, l’organo dedicato al mondo del lusso e del retail. La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS – Italian Chamber of Commerce in Singapore) presenta il nuovo Comitato che si andrà ad affiancare ai 7 gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel Sud Est Asiatico.

Secondo delle recenti stime di Altagamma, in poco più di 20 anni i personal luxury good hanno triplicato il loro valore. Dunque, il Comitato rappresenta per il settore una delle porte d’accesso principali al Sud-Est Asiatico, dato che i ricavi, nel mercato dei beni di lusso, ammontano a 1,4 miliardi dollari. Con una crescita di circa il 6% su base annua.

Tra le imprese partner, oltre alla partecipazione dell’Ambasciata italiana a Singapore, Tod’s, Acqua di Parma, Damiani, e Luxottica. Inoltre, il Comitato si unisce ai focus group Legale, Finanziario, Farma, Design, Shipping, Difesa per un totale di sette Comitati proposti dalla ICCS alla business community di Singapore

Il Comitato focalizzerà la sua attenzione anche sull’individuazione dei fattori che potranno fare di Singapore una metà di elezione del turismo degli ultra-high-net-worth, confermandone il posizionamento di nuova capitale asiatica dello shopping. Attualmente, sono oltre venti i marchi e brand italiani del lusso presenti nella Città-Stato, con una forte componente di aziende di pelletteria, dello slow-fashion, e della gioielleria.

Il gruppo di lavoro guidato da Estelle Hu Pirot, Country Manager di Tods Singapore sarà inizialmente composto da 10 aziende e imprese italiane e non che si riuniranno con cadenza periodica tramite l’organizzazione di focus group dedicati alle tecniche di marketing, la lotta alla contraffazione, l’ascesa del digitale nel mercato retail, i nuovi bisogni e valori dei consumatori post COVID-19 e i nuovi trend della moda e del lusso nel Sud Est Asiatico.

Inoltre, nel corso del 2020 , l’ICCS in collaborazione con le principali piattaforme e-commerce di Singapore ha lanciato l’Italian Gallery SG, una piattaforma online studiata per permettere alle imprese italiane di essere presenti sui principali marketplace del Paese.

“Tramite il Comitato diamo spazio a due settori, quali quello del lusso e del retail, centrali nell’economia italiana e di Singapore – ha affermato Giacomo Marabiso, Managing Director di ICCS -. Le imprese che vi entreranno a far parte, potranno condividere best practice, esperienze ed opinioni su un mercato in forte espansione e che deve far fronte alle esigenze e alle decisioni di consumatori sempre più esigenti e secondo il nuovo paradigma imposto dalla pandemia”.