Hyperloop, il super treno presenta la capsula per passeggeri

La società che ha brevettato la tecnologia per i treni ad altissima velocità (circa 1.200 km orari), che fa parte del portafoglio dell’incubatore italiano Digital Magics, ha presentato la prima capsula per passeggeri – VIDEO.

Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT), la società che ha progettato la tecnologia per i treni ad altissima velocità, in grado di viaggiare a 1.200 chilometri all’ora dentro un tubo a bassissima pressione (e quindi, ad esempio, di coprire la distanza tra Palermo e Ragusa in 20 minuti), ha presentato la prima capsula per passeggeri, costruita in Spagna da Airtificial, che arriverà ora al centro di ricerca e sviluppo di Tolosa, in Francia, per le ottimizzazioni, prima di essere operativa all’interno di uno dei primi collegamenti commerciali, la cui data non è stata per ora anticipata. L’evento di presentazione è stato anche l’occasione per festeggiare il quinto anniversario della fondazione di HyperloopTT e per illustrarne i risultati fino ad oggi, come prima azienda al mondo ad aver realizzato appunto il sistema Hyperloop.

La capsula “Quintero One” è costruita quasi completamente con il Vibraniumtm di HyperloopTT, un materiale composito intelligente a doppio strato realizzato appositamente. La capsula è stata costruita nel Sud della Spagna da Airtificial, partner di HyperloopTT: una nuova impresa nata dalla fusione fra Carbures, azienda esperta di materiali compositi, e Inypsa, società di ingegneria che lavora per molte aziende leader nel settore aerospaziale come Boeing e Airbus. Il design della capsula è stato sviluppato in collaborazione con uno studio di consulenza e design di trasporti di fama mondiale, PriestmanGoode, e ha vinto il premio “Gold” nel 2017 ai London Design Awards.

Ecco le caratteristiche della capsula per passeggeri:

Lunghezza: 32 metri (105 piedi)

Lunghezza della cabina interna: 15 metri (50 piedi)

Peso: 5.000 kg (5 tonnellate)

Altri dettagli:

21.000 ore di lavoro di ingegneri esperti

5.000 ore di assemblaggio specializzato

82 pannelli in fibra di carbonio

72 sensori

75.000 chiodi a doppia testa (rivetti o ribattini)

7.200 m 2 di fibra di carbonio (1.8 acri)

C’è anche un po’ di Italia nel progetto HyperloopTT, che fa parte del portfolio di Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano, che ha tra i fondatori proprio Bibop Gresta (co-fondatore e Chairman di HyperloopTT). Digital Magics ha investito 320.000 euro in Jumpstarter, piattaforma di crowdsourcing che detiene il 93,57% di HyperloopTT. “Lavorando insieme agli ingegneri di HyperloopTT, siamo orgogliosi di aver contribuito in maniera fondamentale all’uso di materiali intelligenti nei trasporti e nella produzione”, ha affermato il Fondatore e Presidente di Airtificial Rafael Contreras. “Oggi abbiamo presentato un nuovo tipo di trasporto costruito con un’alta percentuale di materiale composito, il che rende la capsula HyperloopTT probabilmente il mezzo di trasporto più sicuro al mondo”.

“La creazione di questa capsula rappresenta un viaggio lungo un anno della migliore esperienza in progettazione, ingegneria e sviluppo di materiali all’avanguardia”, ha dichiarato Dirk Ahlborn, Co-Fondatore e CEO di HyperloopTT. “In soli cinque anni abbiamo risolto e migliorato tutta la tecnologia necessaria per Hyperloop, con il nostro nuovo sistema di levitazione, pompe per vuoto, batterie e compositi intelligenti. Questa capsula farà parte di uno dei più efficienti sistemi di trasporto mai realizzati”. “Nel 2019 questa capsula sarà completamente ottimizzata e pronta per i passeggeri”, dichiara Bibop Gresta, Co-Fondatore e Presidente di HyperloopTT. “Dal momento che abbiamo raggiunto importanti progressi nel risolvere le norme governative con le nostre linee guida certificate sulla sicurezza e assicurazione, ora siamo più vicini che mai a portare Hyperloop nel mondo”.