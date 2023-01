Howden lancia una soluzione assicurativa per valutare il rischio cyber nelle operazioni M&A

“M&A Cyber Risk Management Solution” consente di valutare la vulnerabilità informatica di aziende oggetto di fusione/acquisizione da un punto di vista assicurativo, cyber-tecnico e legale

Howden, agenzia di brokeraggio assicurativo, e Yoroi, società leader nella cybersecurity, insieme all’assistenza legale di DLA Piper, hanno lanciato una nuova soluzione assicurativa denominata “M&A Cyber Risk Management Solution”.

Questa nuova soluzione permette di valutare con rapidità e precisione l’esposizione potenziale al rischio cyber di aziende oggetto di fusione/acquisizione, di adottare soluzioni correttive e di ottenere un’idonea copertura assicurativa all’altezza delle aspettative degli attori coinvolti nell’operazione.

Mercato da 10 miliardi di dollari in costante crescente

Il mercato assicurativo cyber conta, oggi, circa 10 miliardi di dollari in premi raccolti. La sua crescita è stimata ad oltre 25 miliardi entro il 2025 con un tasso annuale di crescita del 30%.

Gli attacchi informatici, in particolare ransomware, nei confronti delle aziende sono notevolmente aumentati con un costo medio di 4,35 milioni di dollari per le aziende che li hanno subiti. Le tempistiche per identificare e mitigare gli attacchi sono necessari in media dai 9 ai 12 mesi.

Possibili obiettivi dei criminali informatici sono anche le società coinvolte in operazioni di M&A (fusioni ed acquisizioni) che possono essere bersagli inconsapevoli di un attacco ( con problemi che possono manifestarsi anche dopo il closing dell’acquisizione).

“L’unione di tre leader di mercato nei settori assicurativo, cyber e legale ci ha consentito di ottenere una soluzione di assessment e riduzione del rischio che attualmente non ha eguali nella cornice internazionale dell’M&A, tramite un prodotto ‘chiavi in mano’ che ha tempi di implementazione rapidi e perfettamente in linea con le stringenti tempistiche dell’M&A” ha dichiarato Federico Casini, CEO di Howden.