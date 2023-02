Howden Group chiude il 2022 con una crescita del 19% e ricavi al 60%. EBITDA + 69%

Crescita del 19% e EBITDA al 69%. Il CEO David Howden: “Performance finanziaria eccezionale”

Howden Group Holdings, uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo, ha annunciato i risultati finanziari per l’esercizio chiuso a settembre 2022.

Per il secondo anno consecutivo registrata una crescita del 19%. I ricavi sono saliti del 60% con un EBITDA del 69%. Le acquisizioni, avvenute principalmente in Europa, hanno modificato la posizione del Gruppo nei mercati chiave.

Chi è Howden Group

Il Gruppo Howden è uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo, con circa 30 miliardi di dollari di premi lordi sottoscritti e 13mila dipendenti presenti in 100 paesi, di cui 2.500 in Europa.



La società è stata fondata nel 1994 da David Howden, attuale CEO di Howden Group Holdings, la società è per il 35% di proprietà dei dipendenti e vanta un fatturato di circa 2 miliardi di sterline. Il Gruppo è entrato in Italia con una propria filiale nel 2021 ed è diventato in poco tempo uno dei maggiori operatori del mercato nazionale con oltre 100 milioni di euro di fatturato consolidato e 800 dipendenti.

La strategia dell’azienda è orientata all’acquisizioni di broker indipendenti di elevata reputazione e con una riconosciuta presenza territoriale, capaci non solo di distribuire prodotti, ma soprattutto di operare sul piano della consulenza nel rischio di impresa.

I dati principali

Howden ha registrato, per il secondo anno consecutivo, una crescita organica del 19% (+19% rispetto al 2020). I ricavi sono stati del 60% pari a 1.841 milioni di sterline (nel 2021 era stato di 1.148 milioni). L’EBITDA ha avuto un incremento del 69% a 565 milioni di sterline (esercizio 2021: 335 milioni di sterline).



Importante per raggiungere questi risultati è stata il completamento dell’operazione TigerRisk e la firma dell’acquisizione di March R.S. (entrambe successive alla chiusura del periodo) che hanno portato il fatturato su base proforma a 2.036 milioni di sterline e l’EBITDA a 648 milioni di sterline.



Sono 1.000 i nuovi dipendenti assunti dal Gruppo. Tra fusioni e acquisizioni salgono a oltre 4.100 le persone entrate nell’organico, con l’ingresso di 400 professionisti senior negli ultimi 24 mesi. Una crescita organica del gruppo di oltre il 20%.

Il capitale raccolto durante l’anno è stato di 2,9 miliardi di sterline.

Durante l’esercizio 2022 sono state completate 31 operazioni di acquisizione che hanno mutato la posizione del Gruppo nei mercati chiave. In Italia l’ultima operazione è avvenuta a dicembre 2022 con l’acquisizione di Assimovie, broker assicurativo leader in Italia nel settore televisivo, cinematografico e pubblicitario. Per il gruppo londinese si è trattato della sesta operazione chiusa in Italia in poco meno di due anni.

In Gran Bretagna, Howden è stata classificata dall’Employee Ownership Association come la quinta più grande azienda del Regno Unito a proprietà dei dipendenti. Negli Stati Uniti, tramite Align e l’accesso al mercato delle attività MGA (Managing General Agent), il Gruppo ha dato vita a un gruppo MGA internazionale con premi lordi per oltre 2,2 miliardi di sterline.

La Howden Group Foundation, ente benefico indipendente e azionista del Gruppo, ha distribuito nel corso dell’anno oltre 1,2 milioni di sterline ai propri charity partner globali.

David Howden, CEO del Gruppo Howden, ha commentato i risultati dell’esercizio:

“Il Gruppo Howden ha conseguito nel 2022 una performance finanziaria eccezionale, guidata da una crescita organica del 19%, risultato ancora più ragguardevole se si considera che segue la crescita stellare del 19% nel 2021. Abbiamo quasi raddoppiato il nostro fatturato in soli 12 mesi. Il modello di capitale differenziato di Howden, che combina la proprietà dei dipendenti con gli azionisti istituzionali a lungo termine, continua a fornire all’azienda opportunità, forza e sostenibilità nell’impiego del capitale. Quasi la metà delle 31 acquisizioni degli ultimi dodici mesi sono state effettuate nell’Europa continentale, e molto recentemente quella di March R.S. (dopo la chiusura dell’esercizio), a testimonianza della nostra ambizione di creare un’attività di brokeraggio di dimensioni preminenti in Europa, una regione che è stata a lungo il cuore delle nostre attività. La nostra posizione si è consolidata a livello globale come unico operatore con le dimensioni, la scala e l’esperienza per competere con le tre Big. La nostra attenzione all’assicurazione come forza per il bene e l’innovazione e la nostra mentalità imprenditoriale sono tra le ragioni principali per cui sempre più clienti si rivolgono a Howden“.