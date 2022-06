Hera Luce diventa Società Benefit: confermata la strategia di sostenibilità

Introdotte giuridicamente in Italia dal 2016, le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda in un’ottica di sostenibilità e beneficio comune

Hera Luce diventa Società Benefit. L’Assemblea dei Soci della controllata del Gruppo Hera ha approvato la trasformazione (ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con la modifica dell’articolo 3 dello Statuto, inserendo la finalità di “operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Diventando Società Benefit, in ottemperanza alla normativa vigente, la controllata sarà tenuta a redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario, che verrà resa pubblica sul sito internet.

Non si tratta però di una vera rivoluzione per Hera, spiega in una nota la multiutility bolognese, bensì di un’ulteriore tappa del percorso intrapreso dal Gruppo già lo scorso anno, quando ha introdotto nel proprio Statuto Sociale, tra le prime in Italia, il concetto di “corporate purpose”, esplicitando gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nello svolgimento dell’attività di impresa e ribadendo così la propria attenzione alla sostenibilità.

Le finalità di Hera Luce come Società Benefit

Tre le finalità legate ai temi dell’ambiente, dell’efficienza e transizione energetica e dell’economia circolare che Hera Luce intende perseguire: contribuire alla prosperità delle comunità locali in cui l’azienda opera mediante la progettazione e realizzazione di modelli sostenibili, resilienti e innovativi di sviluppo urbano per approcciare gli interventi sulle città (Hera Luce for smart circular city/land); perseguire la neutralità di carbonio agendo tramite interventi volti all’efficienza energetica e la transizione energetica verso le fonti rinnovabili; guidare la transizione verso un modello di economia circolare anche attraverso la misurazione della circolarità in ottica di ciclo di vita.

Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera: “La trasformazione in Società Benefit della nostra controllata Hera Luce rafforza l’impegno del nostro Gruppo per uno sviluppo equilibrato e sostenibile attraverso progetti concreti e innovativi per la transizione energetica, l’economia circolare e l’evoluzione tecnologica”.

“Un traguardo molto importante che si aggiunge alla certificazione del Bilancio di circolarità materica ottenuta a inizio anno – ha spiegato Alessandro Battistini, direttore generale di Hera Luce -. Questa scelta rappresenta un’ulteriore tappa per raggiungere concretamente il modello di sostenibilità di impresa richiesto dal mercato”.