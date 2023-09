Hera e Ascopiave: dall’1 ottobre operativa la fusione di Asco TLC in Acantho

Siglato l’atto di fusione tra Asco TLC e Acantho, a seguito dell’acquisizione del 92% di Asco TLC da parte della controllata del Gruppo Hera e Ascopiave lo scorso marzo. Questa operazione rafforzerà la posizione di Acantho nel settore IT-TLC, trasformandola in un operatore pluriregionale

Il Presidente di Asco TLC, Alessandro Aiello, e il Presidente di Acantho, Roberto Vancini, hanno firmato un accordo di fusione tra le due società.

A partire dal 1° ottobre 2023, Acantho assumerà la gestione dei servizi di telefonia e dei data center di Asco TLC. Acantho avrà accesso a una rete di fibra ottica di 326.600 km e a 4 data center situati a Imola, Siziano, Santa Lucia di Piave e San Vendemiano, con un totale di circa 9.000 clienti.

La nuova società

La fusione è il risultato dell’acquisizione del 92% di Asco TLC da parte di Acantho, società controllata dal Gruppo Hera, e Ascopiave. Dopo l’operazione, i soci di Acantho deterranno le seguenti quote: Hera S.p.A. 70,16%, Con.AMI 16,84%, Ascopiave 11,35%, e la Provincia di Treviso 1,65%.

Operazione strategica per il settore ICT

L’operazione rappresenta un passaggio strategico per il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave nel settore ICT, in linea con i loro piani industriali. La fusione consentirà alla nuova Acantho di ottenere sinergie operative e commerciali significative e di offrire soluzioni più ampie, efficienti, innovative e competitive in termini di costi e sostenibilità ai clienti.

Asco TLC e Acantho hanno molte caratteristiche comuni a livello industriale e di servizi ICT offerti, e l’incorporazione degli asset e delle competenze in un unica società mira a espandere la gamma di servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, con un focus particolare sulle aree industriali ad alta densità in cui l’azienda è già attiva attraverso altre linee di business.

Migliorare i rapporti di fornitura

La fusione mira a migliorare i rapporti di fornitura con i cittadini e le aziende dei territori serviti, consentendo ad Acantho di offrire proposte commerciali tecnologicamente avanzate. Queste proposte saranno flessibili e integrate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e degli stakeholder, includendo servizi di connettività, telefonia e data center altamente performanti e affidabili.

“Siamo entusiasti di annunciare il completamento dell’operazione di fusione per incorporazione di Asco TLC in Acantho. Questo segna un passo significativo nella nostra crescita e sviluppo strategico. La fusione ci permette di unire le nostre risorse, competenze e talenti per offrire soluzioni ancora più innovative ai nostri clienti e creare valore aggiunto per i nostri azionisti. Siamo fiduciosi che questa unione ci posizionerà in modo forte e competitivo nei mercati in cui operiamo, e siamo entusiasti di lavorare insieme per affrontare nuove sfide e costruire un futuro di successo” ha dichiarato Alessandro Aiello, Direttore Generale di Acantho.

“L’operazione che abbiamo concluso oggi consentirà di cogliere nel modo più efficace le potenziali sinergie industriali derivanti dall’integrazione delle realtà aziendali coinvolte, in un contesto di mercato sempre più competitivo che richiede un continuo miglioramento delle proposte commerciali per gli Enti, le imprese e gli utenti del territorio” ha commentato Nicola Cecconato, Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ascopiave.