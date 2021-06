Hera acquisisce il 70% di Recycla

Recycla si occupa del trattamento di rifiuti industriali e solidi in Friuli e consentirà a Herambiente di consolidare la propria presenza sul territorio

Shopping per Hera che, con la controllata Herambiente, ha acquisito il 70% di Recycla, società friulana che gestisce tre piattaforme per rifiuti industriali solidi e liquidi con sede principale a Maniago, in provincia di Pordenone.

L’operazione, fa sapere l’azienda attraverso una nota, permetterà a Herambiente di confermarsi come operatore di riferimento sul territorio friulano e di fornire ai nuovi clienti soluzioni a 360 gradi nel trattamento rifiuti.

Attraverso la sua società Hasi (Herambiente Servizi Industriali), Herambiente consolida e amplia così il numero di impianti dedicati alle imprese, con 15 siti polifunzionali per il trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende e 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti industriali trattati ogni anno.

Da sottolineare che, nel corso degli ultimi anni, la società ha concluso altre acquisizioni, dalle toscane Waste Recycling, Teseco e Pistoia Ambiente, alle trevigiane Geo Nova e Aliplast. Con Recycla dunque si compie un ulteriore passo in avanti nel settore del trattamento dei rifiuti industriali. Bisogna infine evidenziare che Hera ha già firmato due accordi con società operanti nelle Marche e in Veneto, inerenti allo stesso segmento industriale, il cui completamento sarà portato a termine entro l’estate, informa la società. A regime, grazie a queste tre operazioni saranno trattate ogni anno ulteriori 350mila tonnellate di rifiuti industriali prodotte da 3.300 nuovi clienti, con un apporto aggiuntivo sul margine operativo lordo del gruppo Hera pari a circa 20 milioni di euro a operazioni concluse.

“Con questa acquisizione continuiamo l’importante sviluppo strategico nel settore dei rifiuti industriali garantendo continuità di servizio e competitività alle aziende – commenta Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera -. Nei prossimi mesi completeremo il closing di altre due importanti realtà operanti in questo segmento. L’insieme di queste tre operazioni comporterà un investimento complessivo di 122 milioni di euro e l’ingresso nel nostro Gruppo di 200 risorse qualificate”.

A Piazza Affari il titolo Hera cede l’1,19% in una giornata difficile per l’intero Ftse Mib (-0,7%).