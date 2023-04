Guerra Ucraina: pubblicati online documenti segreti Usa-Nato

Pubblicate sui social carte che mostrano i piani degli americani per rafforzare l’esercito di Kiev. Tentativi di disinformazione ma anche documenti autentici

Sono stati pubblicati sui social (Twitter e Telegram) documenti top secret degli Usa e della Nato che descrivono in dettaglio i piani per rafforzare l’esercito ucraino in vista di un’offensiva pianificata contro la Russia. Lo ha rivelato il New York Times, citando alti funzionari dell’amministrazione Biden.

Aperta un’indagine dal Pentagono sulla fuga di notizie. Ancora da capire come questi documenti siano finiti sui social media specialmente su Telegram, una piattaforma largamente diffusa in Russia. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni dei post sui social media e il dipartimento sta esaminando la questione”, ha dichiarato Sabrina Singh, vice addetta stampa al Pentagono.

Tentativo di disinformazione da parte di Mosca

Gli analisti militari, avrebbero però dichiarato che i documenti pubblicati sarebbero stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale. In particolare sarebbero state aumentate le stime americane dei morti di guerra ucraini e riviste al ribasso quelle sulle vittime della Russia. I documenti riportano numeri esagerati sui soldati ucraini morti (71.500) mentre sono più ridotte le perdite russe (17.500 ma le stime reali parlano tra le 40.000 e 60.000 vittime). Questo ha fatto pensare che la fuga di notizie sia stato un tentativo di disinformazione ( e di propaganda) da parte della Russia. Tuttavia, gli analisti hanno affermato che una parte dei documenti sarebbe autentica. Ciò avrebbe fornito alla Russia informazioni preziose come gli orari per la consegna di armi e truppe, il numero di truppe ucraine e altri dettagli militari. La fuga di notizie è la prima scoperta dell’intelligence russa resa pubblica dall’inizio della guerra.

Cosa c’è scritto nei documenti

I documenti sono molto recenti, meno di cinque settimane. Uno di questi, classificato come “top secret” mostrerebbe lo “Stato del conflitto al 1 marzo”. Un altro include colonne che elencano le unità, l’equipaggiamento e l’addestramento delle truppe ucraine, con programmi da gennaio ad aprile. Sono 12 brigate da combattimento che stanno venendo assemblate e che saranno pronte entro il 30 aprile che verranno rifornite di oltre 250 carri armati e più di 350 veicoli meccanizzati. Negli atti pubblicati vi sono fotografie, e grafici con le prossime consegne di armi, i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni. Non sono presenti piani di battaglia specifici del tipo di come, quando e dove l’Ucraina intende lanciare la sua offensiva.

Per l’intelligence statunitense rappresenta un importante danno. Il leak dei dati è la prima grande falla americana dall’inizio della guerra in Ucraina. L’amministrazione ha provato a rimediare, tentando di cancellare le tracce dei documenti online, ma senza successo al momento. Questa fuga di informazioni potrebbe danneggiare la condivisione dell’intelligence tra Ucraina e Stati Uniti. Condivisione che, già dall’inizio della guerra, i funzionari ucraini erano restii ad attuare.

Resta da decifrare quale sarà l’impatto della loro divulgazione sui combattimenti in prima linea nelle prossime settimane.

“Indipendentemente dal fatto che questi documenti siano autentici o meno, le persone dovrebbero fare attenzione a qualsiasi cosa rilasciata da fonti russe”, ha affermato Michael Kofman, direttore degli studi russi presso CNA, un istituto di ricerca ad Arlington, in Virginia.