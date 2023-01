Guerra Russia-Ucraina: Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso. L’Ucraina: “Prima si ritiri”

Il presidente russo Vladimir Putin annuncia il cessate il fuoco unilaterale. Kiev: “Mosca ipocrita. Si ritiri e avrà una tregua”

Guerra Russia-Ucraina ultime notizie: Vladimir Putin ordina il cessate il fuoco in omaggio al Natale ortodosso e chiede all’Ucraina di fare altrettanto. La prima risposta ucraina non tarda ad arrivare: “Mosca ipocrita. Si ritiri e avrà una tregua”.

“Tenendo conto dell’appello di Sua Santità il Patriarca Kirill, ho istruito il Ministro della Difesa della Federazione Russa di introdurre dalle 12:00 del 6 gennaio 2023 alle 24:00 del 7 gennaio 2023, un cessate il fuoco lungo l’intera linea di contatto con l’Ucraina”, si legge nelle istruzioni del presidente della Federazione Russa,Vladimir Putin, alle Forze Armate, pubblicate sul sito del Cremlino. La Russia ha poi chiesto alla parte ucraina di fare lo stesso per permettere ai cittadini di partecipare alle funzioni della vigilia di Natale.

È questa l’ultima uscita del presidente russo. Arriva dopo che, in mattinata, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva chiesto all’omologo russo di dichiarare un cessate il fuoco “unilaterale” in Ucraina. “Il presidente Erdogan ha detto che gli appelli alla pace e ai negoziati dovrebbero essere sostenuti da un cessate il fuoco unilaterale e da una visione per una soluzione equa”, ha riferito la presidenza turca riportando i contenuti di un colloquio telefonico tra i due leader.

Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto all’Ucraina, mentre i ministeri degli Esteri e della Giustizia estoni sono al lavoro per sviluppare una base legale per l’utilizzo dei fondi russi congelati in Estonia in conseguenza delle sanzioni introdotte dall’Unione Europea.

Kiev: “Mosca ipocrita. Si ritiri e avrà una tregua”

“La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea‘. Tenetevi la vostra ipocrisia“. Lo afferma il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, all’annuncio del cessate il fuoco di Putin per il natale ortodosso. “L’Ucraina non attacca territori stranieri e non uccide civili. Come fa la Federazione russa. L’Ucraina distrugge solo appartenenti alle forze di occupazione sul proprio territorio”, ha aggiunto Podolyak.