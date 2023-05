Guber Banca: Francesca Bazoli eletta Presidente

Guber è una banca digitale specializzata in gestione di NPL e UTP, acquisto di crediti erariali, factoring, advisory, due diligence e real estate

Guber Banca ha annunciato il rinnovo degli organi amministrativi. L’Assemblea dei Soci ha nominato l’avvocato Francesca Bazoli come nuova Presidente del Consiglio di Amministrazione. Oltre alla Presidente Bazoli, fanno parte del Consiglio Francesco Guarneri, che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato, Gianluigi Bertini come Vicepresidente, Francisco Milone come Consigliere, Lorenzo Maternini come Consigliere indipendente, Carla Sora come Consigliera indipendente e Giuditta Renoldi come Consigliera di nuova nomina.

“Ho deciso di partecipare a questo bellissimo progetto perché ho trovato in Guber Banca grande progettualità e competenze non comuni, in un settore molto tecnico, e penso che sia assai interessante impegnarsi per consentire a questa Banca di perseguire un adeguato piano di sviluppo. Guardo con fiducia al futuro e alle sfide che ci attendono. Lavoreremo con determinazione per continuare a crescere, innovare e mantenere il nostro impegno di creare valore ai nostri clienti e di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui operiamo” ha commentato la Presidente Francesca Bazoli.

La Presidente Bazoli è un socio fondatore dello studio legale e tributario Studium 19.12, specializzato in diritto commerciale, fallimentare e nei mercati finanziari e bancari. Grazie alla sua vasta esperienza e competenza, ha già ricoperto incarichi di consigliere d’amministrazione in importanti società finanziarie e industriali, sia quotate che non quotate, nonché in enti e istituzioni senza scopo di lucro.

“Siamo molto felici che Francesca Bazoli abbia accettato di lavorare insieme a noi per realizzare il nostro piano di sviluppo. Siamo certi che ci sarà una profonda condivisione dei valori che ci hanno caratterizzato in questi anni e che ci accompagneranno nel cammino a venire. Le sfide sono molte e sempre più impegnative, ma gli obiettivi sono chiari e la squadra è forte” ha dichiarato Francesco Guarneri, AD di Guber Banca. «

Cos’è Guber Banca

Guber è una banca digitale specializzata in gestione di NPL e UTP, acquisto di crediti erariali, factoring, advisory, due diligence e real estate. Nasce nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini come operatore specializzato nel credit management. È stata la prima banca italiana a ricevere ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea nel 2018. A 5 anni dalla nascita si posiziona tra gli operatori leader nel settore con più di 10 miliardi di euro di crediti in gestione.