Gruppo Hera: dall’integrazione di ASE e HSE nasce ESCo un’unica grande Energy Service Company

Le controllate della multiutility bolognese uniscono forze, know-how e competenze per creare un’unica Energy Service Company

Nasce un’unica grande Energy Service Company (ESCo) dall’integrazione di AcegasApsAmga Servizi Energetici (ASE) e Hera Servizi Energia (HSE). Con 280 dipendenti e una decina di sedi sul territorio, la nuova ESCo sarà in grado “di fornire ai propri clienti – localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia – soluzioni chiavi in mano e tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficienza energetica”, spiega in una nota il Gruppo Hera.

ASE, nata nel 2018 fondendo esperienza e know-how di Amga Calore e Impianti di Udine e Sinergie di Padova, è specializzata nella fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione e ai condomini, per cui si occupa della gestione impianti e riqualificazione energetica, a seguito di gare o appositi progetti di risparmio energetico sviluppati tramite project financing.

HSE, nata nel 2014 a seguito della fusione tra Sinergia di Forlì e Hera Energie di Bologna, è specializzata nella riqualificazione energetica di aziende, imprese e siti produttivi. Offre servizi quali diagnosi energetiche per consumi termici ed elettrici, progettazione integrata per interventi di riqualificazione e ottimizzazione energetica, interventi chiavi in mano per la realizzazione e la gestione degli impianti, contratti servizi energia con risparmio garantito, finanziamento degli interventi con le convenzioni del Gruppo Hera o tramite project financing.

Entrambe le aziende, anche grazie agli incentivi governativi come il Bonus 110, sono cresciute negli anni diventando il punto di riferimento per i territori in cui operano.

ASE e HSE: alcuni numeri

Solo quest’anno ASE e HSE, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, hanno gestito oltre 30 proposte di Partenariato Pubblico Privato, per i clienti aziendali sono stati realizzati e gestiti 35 impianti power e sono stati riqualificati oltre mille condomini. Negli ultimi due anni, ASE e HSE hanno aumentato del 2000% i cantieri attivi apportando numerosi benefici alle comunità: dal 2020 sono stati realizzati lavori di efficienza energetica per i condomini che hanno avuto effetti su 29mila famiglie, facendo loro risparmiare una media di 450 euro per i consumi energetici, per un totale di 13 miliardi di euro risparmiati in un anno. Senza dimenticare i benefici ambientali di questi interventi, pari a 19 mila tonnellate di Co2 all’anno non immesse nell’atmosfera da parte dei condomini.