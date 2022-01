Gruppo FS Italiane porta l’Alta velocità anche nei Paesi baltici

Attraverso la controllata Italferr le Ferrovie dello Stato Italiane si sono aggiudicate un nuovo contratto per la realizzazione dell’infrastruttura e lo sviluppo di una nuova linea ad Alta velocità nelle Repubbliche baltiche – Il progetto della Rail Baltica migliorerà la connettività tra i tre paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e l’intera rete di trasporto europea

Il Gruppo FS Italiane si è aggiudicato un nuovo contratto per lo sviluppo della nuova linea ad alta velocità Rail Baltica. Attraverso la sua società di ingegneria, Italferr, il gruppo ferroviario realizzerà l’infrastruttura che ha l’obiettivo di collegare Estonia, Lettonia e Lituania.

In particolare, Italferr – in partnership con Systra ed Egis – si occuperà della fornitura di servizio di ingegneria e project management per la preparazione, l’approvvigionamento e la supervisione della realizzazione del sottosistema controllo-comando e segnalamento di Rail Baltica.

In realtà, il Gruppo FS Italiane – attraverso la sua controllata – è già presente nel progetto della Rail Baltica. Ad aprile 2021, la società di ingegneria aveva sottoscritto in consorzio con la tedesca Deutsche Bahn e la spagnola Idom il contratto per il supporto alle attività di elettrificazione della nuova linea ad alta velocità.

Il progetto della Rail Baltica è gestito dall’agenzia intergovernativa RB Rail AS con un investimento complessivo di 5.8 miliardi di euro (finanziato per l’85% dall’Unione Europea). Prevede 870 chilometri di nuova linea alta velocità interoperabile a doppio binario per il trasporto di passeggeri e merci, attraverso i tre paesi baltici, sette stazioni passeggeri e tre nuovi terminal merci multimodali, e ulteriori connessioni con aeroporti e porti.

Inoltre, la nuova linea ferroviaria consentirà una velocità massima di 249 km/h per i treni passeggeri e 120 km/h per i treni merci e sarà dotata del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System).