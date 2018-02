Gros Pietro: “Intesa Sanpaolo troppo grande per altre acquisizioni”

“In Italia saranno le banche estere a fare acquisizioni”, ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo intervenendo all’Accademia dei Lincei – Martedì 6 febbraio la banca presenta il nuovo piano industriale che “non sarà di continuità”.

“Banca Intesa Sanpaolo, la banca che presiedo, ha una quota di mercato tale che sarebbe opportuno non procedesse ad ulteriori operazioni di consolidamento”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, intervenendo al convegno convegno “Le grandi imprese italiane e l’Europa” presso l’Accademia dei Lincei e aggiungendo che in Italia “ci saranno episodi di consolidamento in cui saranno le banche estere a fare acquisizioni”.

Le parole del presidente arrivano a pochi giorni dall’attesissima presentazione del nuovo piano industriale della banca, previsto per martedì 6 febbraio. “Non sarà un piano di continuità ma di sviluppo importante”, aveva già detto ieri Gros Pietro a Torino a margine della presentazione delle linee programmatiche della compagnia di San Paolo per il 2018. “Abbiamo cominciato a lavorare sul piano a giugno e concluderemo il 5 febbraio. Ma alcune linee sono già da Carlo Messina e sono quelle nel segno della continuità”, ha aggiunto.

Intanto nella seduta di oggi, che è finora particolarmente positiva per Piazza Affari, il titolo Intesa Sanpaolo registra un rialzo moderato, dello 0,3% a 3,1705 euro per azione.