Green Pea: Farinetti sceglie Tim per Torino

La società di Tlc sarà partner tecnologico del nuovo parco Green ideato da Farinetti che aprirà a Torino l’8 dicembre.

Tim diventa partner tecnologico per la digitalizzazione di Green Pea, il parco “Green retail” dedicato agli acquisti eco-sostenibili e nato da un’idea della famiglia Farinetti. Il centro aprirà a Torino, accanto a Eataly Lingotto, il prossimo 8 dicembre.

Nell’ambito dell’iniziativa, Tim ha sviluppato un progetto “che utilizza le tecnologie più avanzate per la gestione degli spazi e delle attività commerciali all’interno di Green Pea, con l’obiettivo di renderlo un luogo di interazione multisensoriale, di apprendimento e intrattenimento sul tema della sostenibilità”, ha spiegato la società in una nota. Tim sarà inoltre presente all’interno del parco con un proprio store realizzato con materiali naturali, riciclati o rinnovabili, sia per gli arredi che per gli allestimenti.

Il negozio proporrà servizi a basso impatto ambientale di Tim Green. Tra essi figurano smartphone ricondizionati ,la nuova SIM green realizzata con il 60% di plastica riciclata e packaging interamente biodegradabile, modem e cordless che utilizzano materiali riciclati e riciclabili e offerte dedicate alla Smart Home e all’Internet of Things.

Il progetto prevede anche la dotazione di connettività ultrabroadband con rete in fibra ottica, copertura mobile 4G/5G, collegamenti WiFi e servizi cloud per la gestione dei dati. “I servizi di connettività e cloud supporteranno una serie di soluzioni digitali all’avanguardia, realizzate in collaborazione con Olivetti, polo digitale del gruppo Tim: applicazioni per l’analisi dei dati – aggregati e anonimizzati, raccolti nel rispetto della normativa sulla privacy – che consentiranno di monitorare i flussi di presenze e ricevere feedback sulle preferenze dei clienti, analisi della web reputation con informazioni costantemente aggiornate e registratori di cassa di ultima generazione” sottolinea ancora Tim.

All’interno del Green retail park ci saranno infine totem multimediali per la trasmissione di informazioni e messaggi pubblicitari, sistemi evoluti di videosorveglianza e soluzioni di videoconferenza.