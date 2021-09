Green pass, tamponi, stipendi e sanzioni: le 4 novità del nuovo decreto

In Consiglio dei ministri il nuovo decreto su green pass e tamponi – Importanti novità per i lavoratori pubblici e privati – Ecco le nuove regole

Arriva il nuovo decreto che estende l’obbligo di Green pass ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato a partire dal prossimo 15 ottobre. Il testo è al vaglio del Consiglio dei ministri in corso oggi pomeriggio dopo la cabina di regia.

Il decreto contiene novità anche su tamponi calmierati, stipendi e sanzioni per lavoratori e datori di lavoro. Vediamole una per una.

GREEN PASS: OBBLIGO ESTESO

A partire dal 15 ottobre il Green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Obbligo anche per colf e baby sitter, Partite Iva e lavoratori che offrono i loro servizi occasionalmente. Per entrare nel proprio luogo di lavoro, dunque, occorrerà possedere la certificazione verde. Non solo. Il Green pass potrebbe essere esteso anche alle cariche elettive. Gli organi costituzionali, vale a dire Camera, Senato e Corte Costituzionale non possono però essere obbligati per decreto. Il Governo ha quindi invitato Montecitorio, Palazzo Madama e Consulta ad adeguarsi alla nuova normativa, rispettando le regole valide per tutti gli altri lavoratori.

SANZIONI

Il nuovo decreto prevede delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non effettuano controlli sul green pass. La multa vale anche per chi si introduce sul luogo di lavoro senza certificazione verde o con un green pass falso. L’importo della sanzione varia da 400 a 1000 euro.

STOP ALLO STIPENDIO SENZA GREEN PASS

I lavoratori che si presentano sul luogo di lavoro senza green pass non potranno essere ammessi e figureranno come assenti ingiustificati. Dopo 5 giorni senza green pass scatta anche la sospensione dello stipendio. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Resta però il divieto di licenziamento.

TAMPONI A PREZZO CALMIERATO

Il governo ha rifiutato la richiesta dei sindacati di rendere gratuiti i tamponi per ottenere la certificazione verde. I lavoratori che non vorranno vaccinarsi per avere il green pass potranno sottoporsi a un test Covid il cui costo, fino al 31 dicembre, sarà pari a 15 euro (8 per i cittadini minorenni). I tamponi saranno gratuiti solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica.