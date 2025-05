Grandi fotografi raccontano come la macchina fotografica e l’automobile hanno immortalato la depressione americana (foto della mostra)

“Alla ricerca dell’America: la fotografia e il viaggio on the road” presenta oltre 100 opere, di cui circa la metà provenienti dalla collezione dello Saint Louis Art Museum nel Missouri

La macchina fotografica e l’automobile hanno rivoluzionato la vita moderna in America e sono state intrecciate fin dall’inizio. Una mostra fotografica al Saint Louis Art Museum presenta opere di artisti influenzati principalmente dai viaggi in auto nel XX e all’inizio del XXI secolo, esplorando come l’automobile e la strada abbiano mediato le scoperte dei fotografi. La mostra inaugurata il 2 maggio allo SLAM e rimarrà aperta fino al 19 ottobre nella Galleria 235 e nella Galleria 234 di Sidney S. e Sadie M. Cohen.

Esther Bubley, American, 1921-1998; Pittsburgh, 1943; gelatin silver print; 10 5/8 x 10 1/8 inches; Saint Louis Art Museum, Museum Shop Fund 162:1998

Documentari dell’epoca della Depressione, manufatti della cultura stradale e il fascino per il deserto del Sud-Ovest sono tutti elementi di spicco. Tra i fotografi più importanti presenti figurano Walker Evans, Dorothea Lange, Edward Weston, Robert Frank e Lee Friedlander. I lavori più recenti di Catherine Opie, Paul Graham e Kelli Connell dimostrano la continua rilevanza e l’interesse per il viaggio on the road. Saranno inoltre esposti scatti vernacolari e libri fotografici, importanti approfondimenti su come i viaggi venivano documentati e condivisi.

Emil Otto Hoppé, inglese (nato in Germania), 1878-1972; “Cowboy, Painted Desert, Arizona”, 1926, stampato intorno al 1950; stampa alla gelatina d’argento; immagine: 5 1/2 x 8 pollici; Saint Louis Art Museum, dono di Phillip Prodger e April Swieconek 32:2018

Opere di Otto Hoppé

La mostra include anche un’importante esposizione di opere di Emil Otto Hoppé, i cui viaggi del 1926 diedero vita al più completo libro illustrato sul paesaggio americano fino ad oggi. Hoppé visitò tutti e quattro gli angoli del Paese e molto altro ancora, dalle grintose acciaierie dell’Est ai paesaggi desertici del Sud-Ovest, visitando oltre 120 città e aree panoramiche. Questa è la prima presentazione museale di opere della serie di Hoppé dal suo completamento quasi un secolo fa, offrendo uno straordinario ritratto degli Stati Uniti in un momento cruciale della sua storia. “Alla ricerca dell’America” ​​è curata da Eric Lutz, curatore associato di stampe, disegni e fotografie. La mostra comprenderà una serie di programmi correlati, tra cui film e musica.

Robert Frank, americano (nato in Svizzera), 1924-2019; “Chicago”, 1956, stampato nel 1977; stampa alla gelatina d’argento; immagine: 13 3/8 x 9 1/8 pollici foglio: 13 7/8 x 11 pollici; Saint Louis Art Museum, Martin Schweig Memorial Fund for Photography 39:1985; © Robert Frank

Il Saint Louis Art Museum è uno dei musei d’arte più completi del paese

Possiede collezioni che includono opere d’arte di eccezionale qualità provenienti da praticamente ogni cultura e periodo storico. Tra le sezioni di notevole interesse figurano l’arte oceanica, l’arte americana antica, i bronzi cinesi antichi e l’arte europea e americana della fine del XIX e XX secolo, con particolare attenzione all’arte tedesca del XX secolo. L’ingresso al Saint Louis Art Museum è gratuito per tutti e tutti i giorni.

Immagine di copertina: Russell Lee, americano, 1903-1986; “Senza titolo (Uomini su camion)”, c. 1936; stampa alla gelatina d’argento; 6 5/8 x 9 1/2 pollici; Saint Louis Art Museum, Museum Shop Fund 160:1987