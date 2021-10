Granarolo fa shopping negli Usa

Acquisito il 100% di Calabro Cheese, azienda da 25 milioni di fatturato – Nel piano 2021-2025 della società italiana sono previste altre acquisizioni in mercati strategici

Granarolo sbarca negli Stati Uniti. La società italiana ha acquisito il 100% di Calabro Cheese, azienda statunitense che vende prodotti lattiero caseari freschi, soprattutto ricotta, mozzarella e burrata. L’operazione permetterà a Granarolo “di costruire una piattaforma strategica per distribuire una vasta gamma di prodotti tipici e Dop dall’Italia – si legge in una nota – e dunque anche di valorizzare una materia prima italiana, alla luce della stagnazione del mercato nazionale”.

L’anno scorso i ricavi consolidati di Calabro Cheese hanno raggiunto quota 25 milioni di dollari, un risultato in linea con gli anni precedenti, nonostante gli effetti del Covid-19. L’azienda Usa ha sede nel Connecticut, 130 chilometri a nord di New York, ed è nata nel 1953 su iniziativa di Joseph Calabro e di suo padre Salvatore.

Per Granarolo le vendite all’estero nel 2020 hanno rappresentato il 33% del totale. “Gli Stati Uniti erano da tempo un Paese target – spiega la nota – ma la pandemia ha rallentato le operazioni di scouting e finalizzazione di un’acquisizione imprescindibile per riuscire a governare territori così vasti”. Nel piano strategico 2021-2025 dell’azienda italiana sono previste altre acquisizioni.

“Il consolidamento di Granarolo negli Stati Uniti è un tassello importante della politica di crescita del gruppo all’estero – spiega Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo – Il progetto è di replicare le performance raggiunte in altri mercati, come quello francese, dove siamo cresciuti in modo significativo, raggiungendo una quota a volume del 18,5% del totale diary italiano. Gli Stati Uniti saranno il Paese target del 2022. Punteremo a rafforzare le produzioni, a far arrivare gli stagionati su una piattaforma distributiva ben rodata e a contribuire a far conoscere le nostre eccellenze sul mercato statunitense”.

“Siamo convinti che il lavoro sinergico dei due team possa contribuire a far crescere il business negli Stati Uniti – ha aggiunto Frank Angeloni, presidente di Calabro Cheese – Granarolo ha un ampio portafoglio di prodotti Dop di alta qualità fabbricati in Italia che andranno a completare l’offerta di formaggi freschi di Calabro negli Stati Uniti Granarolo ha più volte dimostrato grande determinazione e capacità di innovazione, fattori vitali per chi vuole operare sul mercato americano”.