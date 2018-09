Gp Nuvolari, auto d’epoca in corsa: c’è anche Banca Generali

Per il sesto anno consecutivo la prima banca private di Piazza Affari si affianca alla Scuderia Mantova Corse nella gara di regolarità in programma dal 13 al 16 settembre.

Banca Generali scende in pista per la 28^ edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara di regolarità dedicata alle auto d’epoca che celebra il mito del più grande pilota italiano di tutti i tempi: Tazio Nuvolari. Per il sesto anno consecutivo, prosegue il connubio tra la prima banca private di Piazza Affari e la Scuderia Mantova Corse con l’obiettivo di far rivivere il fascino e la tradizione delle vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo mondiale e ispirato i sogni di intere generazioni di appassionati.

Il brand di Banca Generali sarà presente per tutti gli oltre 1000 chilometri di gare lungo il percorso che parte e arriva a Mantova, città natale del “grande Nivola”, attraversando Lombardia, EmiliaRomagna, Marche, Umbria e Toscana. Banca Generali parteciperà inoltre alla gara con un Team dedicato a bordo della celebre Jaguar XK 120 del 1952, mentre in Piazza Sordello a Mantova sarà installato uno ampio stand che accoglierà tutti gli ppassionati nelle fasi di partenza e arrivo.

“Siamo felici di continuare il nostro percorso con la Scuderia Mantova Corse per celebrare una leggenda italiana come Tazio Nuvolari e riaccendere i motori di quelli che sono veri e propri capolavori di tecnologia, prima ancora che dell’automobilismo – spiega Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali, che aggiunge – Nuvolari ha scolpito il suo nome nella leggenda grazie ad impegno, passione e innovazione, gli stessi elementi che in Banca Generali mettiamo oggi al servizio delle famiglie italiane nello studio di soluzioni all’avanguardia per la protezione dei loro patrimoni”.

Organizzato da Mantova Corse, con la collaborazione di Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, il Gran Premio Nuvolari è in programma dal 13 al 16 settembre 2018 e rientra nel calendario mondiale delle gare F.I.A. dedicate alle automobili di interesse storico.