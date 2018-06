Governo, 6 viceministri e 39 sottosegretari: ecco la squadra

Sono 6 i viceministri e 39 i sottosegretari nominati ieri sera dal Consiglio dei ministri – Ecco chi sono e che casacca politica indossano – Tlc, servizi ed editoria ai Cinque Stelle – Cipe a Giorgetti della Lega

Seguendo alla lettera il manuale “Cencelli” si è formata la nuova squadra di Governo. Nel Consiglio dei Ministri del 12 giugno sono stati nominati viceministri e sottosegretari, 45 persone in tutto, in base alle percentuali fuoriuscite dalle urne del 4 marzo. L’intesa è arrivata dopo una lunga riunione a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Sono 39 i sottosegretari, 6 i viceministri. Molti di essi sono parlamentari, ex “papabili” ministri e candidati non eletti alle elezioni di tre mesi fa. Le deleghe saranno assegnate entro giovedì, mentre il giuramento è previsto per oggi, mercoledì 13 giugno, alle 13.

A conti fatti 23 nomine sono in quota M5s, 17 Lega e 5 tecnici. Come ci si è regolati nella distribuzione delle poltrone tra Lega e Movimento 5 Stelle? Secondo una distribuzione proporzionale ai voti: 23 nomi fanno capo ai Cinque Stelle, 17 alla Lega e 5 possono essere considerati “tecnici”.

Alcune sorprese sono arrivate sul fronte deleghe: alle Partecipate, in base alle indiscrezione, sarebbe dovuto andare Stefano Buffagni (M5s), ma dopo il suo No alla nomina di Massimo Sarmi, proposta dalla Lega, alla guida di Cdp, sembra che il suo nome sia tornato in “forse”, ma potrà consolarsi con la carica di sottosegretario agli Affari regionali.

Ai 5 Stelle le delicatissime deleghe alle telecomunicazioni e all’editoria: Luigi Di Maio in persona si è preso le Tlc, l’editoria va a Vito Crimi

Passando in Casa Lega a Giancarlo Giorgetti andranno il Cipe e lo sport, mentre i servizi segreti rimarranno nelle mani del Premier.

SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI: ECCO TUTTI I NOMI

ESTERI:

Emanuela Del Re, esperta di geopolitica e docente di Sociologia politica.

Manlio di Stefano

Ricardo Antonio Merlo

Guglielmo Picchi

INTERNI:

Nicola Molteni,

Stefano Candiani, Luigi Gaetti

Carlo Sibilia

GIUSTIZIA:

Vittorio Ferraresi

Jacopo Morrone.

DIFESA:

Angelo Tofalo,

Raffaele Volpi.

MEF:

Laura Castelli (M5s, viceministro)

Massimo Garavaglia (Lega, viceministro)

Massimo Bitonci

Alessio Villarosa

SVILUPPO ECONOMICO:

Andrea Cioffi (M5s)

Davide Crippa (M5s),

Dario Galli (Lega)

Michele Geraci (Lega)

AGRICOLTURA:

Franco Manzato

Alessandra Pesce

AMBIENTE:

Vannia Gava

Salvatore Micillo.

INFRASTRUTTURE:

Michele Dell’Orco (M5s)

Edoardo Rixi (Lega)

Armando Siri (Lega).

LAVORO:

Claudio Cominardi (Lega)

Claudio Durigon (Lega)

ISTRUZIONE:

Lorenzo Fioramonti (M5s)

Salvatore Giuliano

CULTURA E TURISMO:

Lucia Borgonzoni (Lega)

Gianluca Vacca (M5s)

SALUTE:

Armando Bartolazzi

Maurizio Fugatti.

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO:

Guido Guidesi,

Vincenzo Santangelo

Simone Valente;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Mattia Fantinati

AFFARI REGIONALI:

Stefano Buffagni.

SUD:

Giuseppina Castiello;

FAMIGLIA:

Vincenzo Zoccano

AFFARI EUROPEI:

Luciano Barra Caracciolo;

EDITORIA:

Vito Claudio Crimi (M5S);

PARI OPPORTUNITà:

Vincenzo Spadafora.