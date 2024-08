Google svela i nuovi Pixel 9 con intelligenza artificiale avanzata: specifiche, prezzi e data di uscita

Google gioca d’anticipo e presenta con due mesi d’anticipo la serie Pixel 9 con il potente processore Tensor G4 e funzionalità IA avanzate. Ecco le caratteristiche

Google gioca d’anticipo e svela i suoi nuovi smartphone. Il gigante di Mountain View ha alzato il sipario sui nuovi modelli della sua linea di smartphone Pixel 9 durante l’evento Made by Google. Questa presentazione anticipata, avvenuta due mesi prima del tradizionale lancio di ottobre, segna un chiaro tentativo di Google di posizionarsi in anticipo rispetto ai competitor, in particolare rispetto agli imminenti iPhone di Apple, previsti per settembre.

Il focus dell’evento è stato principalmente sulla nuova generazione di Pixel, che include i modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, con una menzione speciale per il Pixel 9 Pro Fold, che non sarà però disponibile in Italia.

I nuovi Pixel 9 integrano avanzate capacità di intelligenza artificiale, grazie al processore Tensor G4, sviluppato in collaborazione con DeepMind. Questo chip è ottimizzato per gestire modelli di IA complessi e multimodali, che comprendono testo, immagini e audio. Di conseguenza, Google ha aumentato la RAM dei Pixel 9, portandola a 12 GB per il modello base e a 16 GB per i modelli Pro e Pro XL, per supportare l’elaborazione locale. Solo alcune operazioni, come la generazione di immagini, verranno gestite nel cloud attraverso i servizi di Google, evitando così l’uso di terze parti e ribadendo la propria capacità di gestione interna, un chiaro confronto con la strategia di Apple e ChatGPT.

Più intelligenza artificiale

I nuovi Pixel 9 offrono diverse funzionalità innovative basate sull’intelligenza artificiale. Una delle novità più attese è Gemini Live, che permetterà di interagire con l’IA di Google in modo simile a una videochiamata, per conversazioni su vari argomenti. Attualmente, questa funzione è disponibile solo in inglese e per gli utenti con abbonamento a Gemini Advanced, ma presto sarà estesa anche ad altre lingue e a iOS.

Un’altra caratteristica interessante è Aggiungimi, che consente di inserire chi scatta una foto all’interno dello scatto stesso. Questa funzione usa l’intelligenza artificiale per elaborare e integrare il fotografo nella foto, utile per i gruppi che desiderano avere tutti i membri nelle immagini senza bisogno di un fotografo esterno.

Inoltre, l’app Meteo è stata completamente rinnovata, grazie all’IA, e ora fornisce report meteorologici personalizzati per una panoramica dettagliata del tempo previsto. Infine, Note di Chiamata è una funzione che offre un riepilogo e una trascrizione completa delle telefonate di almeno 30 secondi, facilitando la registrazione di dettagli importanti senza bisogno di prendere appunti manualmente. Tuttavia, questa funzione non è ancora disponibile in italiano.

Google Pixel 9: le specifiche tecniche

Il Google Pixel 9, modello base, offre un display Actua OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1080 x 2424 pixel e una luminosità massima di 1800 nit. La protezione è garantita dal vetro Gorilla Victus 2, e il design rinnovato include un retro in vetro opaco e parti laterali in metallo lucido. È equipaggiato con il processore Tensor G4, 12 GB di RAM e una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da una ultrawide da 48 MP. Tra le nuove funzionalità basate su IA, spiccano “Aggiungimi” per modificare le foto e Gemini Live per interazioni più naturali con l’IA. Il Pixel 9 è disponibile in versioni da 128 GB e 256 GB e in quattro colorazioni: Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha e Rosa peonia.

Il Google Pixel 9 Pro si distingue per 16 GB di RAM, un display Super Actua con densità di 495 PPI e un comparto fotografico potenziato, con un teleobiettivo da 48 MP e uno zoom ottico fino a 10x, oltre a uno zoom ad alta definizione da 30x. Include un abbonamento annuale gratuito a Google One AI Premium e opzioni di memoria fino a 1 TB. Le colorazioni disponibili sono Nero Ossidiana, Grigio Creta, Grigio Verde e Rosa Quarzo.

Il Google Pixel 9 Pro XL presenta un display Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione 1344 x 2992 pixel e densità di 486 PPI. Ha una batteria più grande da 5060 mAh e una ricarica rapida che raggiunge il 70% in 30 minuti. Come il Pro, è disponibile in quattro tagli di memoria e nelle stesse colorazioni.

Google Pixel 9: i prezzi

I nuovi smartphone Google Pixel 9 confermano i 7 anni di aggiornamenti software promessi e hanno un prezzo più alto rispetto ai modelli del 2023. I prezzi sono i seguenti:

Google Pixel 9 : 899€

: 899€ Google Pixel 9 Pro : 1099€

: 1099€ Google Pixel 9 Pro XL: 1199€

Il Pixel 9 Pro, sebbene abbia lo stesso prezzo dell’anno scorso, offre meno rispetto al modello precedente, mentre il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL, pur costando 100 euro in più rispetto ai loro predecessori, offrono miglioramenti significativi in termini di dimensioni, RAM, batteria e funzionalità.

Tutti i modelli sono già in prevendita su Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro, e saranno disponibili in vendita dal 22 agosto. Oltre agli smartphone, Google ha annunciato anche il Pixel Watch 3 (da 399 e 499 euro) e gli auricolari Pixel Buds Pro 2 (da 249 euro), che saranno disponibili a fine estate o inizio autunno.