Google incassa 4,7 miliardi dalle news prese gratis ai giornali

La cifra è stata quantificata da News Media Alliance, l’associazione che rappresenta più di 2.000 testate americane (compreso il NY Times) – La replica di Google: “Calcoli imprecisi e che non tengono conto del valore offerto da News e motore di ricerca”.

Google guadagna sulle news a discapito dei giornali. La diatriba è di vecchia data ma quanto guadagna davvero raccogliendo, senza pagarle, le notizie che seleziona su Google News? La cifra è clamorosa e ad averla quantificata per la prima volta è stata la News Media Alliance, l’associazione che rappresenta più di 2.000 testate americane, compreso il New York Times: si tratta di ben 4,7 miliardi di dollari l’anno.

La tesi sostenuta dalla News Media Alliance, naturalmente, è che una parte di quella enorme cifra – equivalente grosso modo a tutta la pubblicità digitale generata nel settore dell’informazione (5,1 miliardi) – deve ritornare ai giornali i quali, è giusto ricordarlo, affrontano notevoli spese per garantire un informazione corretta e documentata ai propri lettori.

“Lo studio illustra chiaramente cose che tutti noi già sapevamo. L’attuale dinamica del rapporto fra la piattaforma Google News e la nostra industria è devastante”, mette in evidenza Terrance CZ Egger, amministratore delegato di Philadelphia Inquirer PBC, che pubblica The Philadelphia Inquirer, The Philadelphia Daily News e philly.com.

FIRSTonline

La News Media Alliance ha deciso di rendere nota la ricerca con qualche anticipo rispetto alla presentazione al Parlamento Usa, nel corso di un’udienza della sottocommissione della Camera fissata per martedì 10 giugno sui rapporti tra le grandi aziende tecnologiche e i media. Nel frattempo, è già arrivata la replica di Google: “Questi calcoli approssimativi sono imprecisi, così come sottolineato da numerosi esperti – ha commentato un portavoce di Google -. La stragrande maggioranza di ricerche legate alle news non mostra annunci pubblicitari”.

“Inoltre – aggiunge la nota della società tecnologica -, lo studio non tiene conto del valore offerto da Google. Ogni mese, Google news e la Ricerca Google portano oltre 10 miliardi di click ai siti web degli editori che generano, a loro volta, abbonamenti e entrate pubblicitarie significative. Abbiamo lavorato duramente per essere un partner collaborativo e di supporto per la tecnologia e la pubblicità per gli editori di tutto il mondo”.