Google down 14 dicembre: servizi inaccessibili in tutto il mondo

Il problema, risolto dopo circa 40 minuti, ha riguardato tutti i principali servizi di Big G (compresi YouTube, Gmail e Maps), ma non il motore di ricerca

Anche i giganti cadono. Lunedì 14 dicembre, a partire da poco prima delle 13, i figli di Google sono stati inaccessibili dall’Italia e dal resto del mondo per circa 40 minuti. Il problema ha coinvolto tutti i principali servizi di Big G (YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play, Google Drive, Google Meet e Google Scholar), compresi quelli per gestire la pubblicità online (Adwords and Adsense) e quelli legati a Google Assistant. È saltata anche la piattaforma di videochiamata Meet, che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa. Il motore di ricerca, invece, ha sempre continuato a funzionare correttamente.

Chi provava ad accedere ai servizi di Google si ritrovava davanti un messaggio d’errore, ma per la maggior parte degli utenti i malfunzionamenti si sono risolti poco dopo le 13.30. Google fa sapere che dalle 13.52 i problemi sono stati risolti “per la stragrande maggioranza degli utenti interessati”.

Le segnalazioni di malfunzionamenti, per via del fuso orario, sono arrivate principalmente dall’Europa, ma i messaggi di errore sono comparsi anche sugli schermi del resto del mondo: dagli Stati Uniti al Canada, dall’Australia al Sud Africa, passando per India, America Centrale e Sud America.