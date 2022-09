Golf, Open d’Italia al via vicino Roma: in campo Rory McIlroy, Francesco Molinari e non solo

Inizia oggi l’Open d’Italia di golf – La sfida prevede 72 buche nell’arco di quattro giorni – Tra gli italiani più quotati in campo anche Guido Migliozzi e Francesco Laporta

C’è grande emozione nel mondo del golf per la 79esima edizione dell’Open d’Italia, che prende il via oggi al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Il tracciato è quello rivisitato per la Ryder Cup, l’attesa sfida Europa Usa-che si disputa ogni due anni e che nel 2023 si svolgerà, per la prima volta nella storia di questo sport, nel nostro paese, proprio sul campo della famiglia Biagiotti. Un evento straordinario per contatti e visibilità mondiale.

Golf: Rory McIlroy tra i protagonisti dell’Open d’Italia

Ai tee di partenza oggi c’è il nord-irlandese Rory McIlroy, numero due nel ranking mondiale e numero uno nel cuore di molti tifosi, che lo ritengono il vero erede di Tiger Woods per talento e fantasia. McIlroy ha sbancato quest’anno la Fedex cup, vincendo ad Atlanta il maxibonus finale di 18 milioni di dollari del circuito Usa. Come Tiger, inoltre, ha rifiutato un maxi-ingaggio (si parla di 800 milioni di dollari) da parte del Liv Golf, il circuito milionario creato dall’Arabia Saudita, una superlega avversata con ogni mezzo dal tour statunitense, ma che sta spaccando il mondo del golf.

I giocatori italiani in campo

In campo al Marco Simone c’è inoltre un nutrito gruppo di italiani, guidati da Francesco Molinari, il giocatore azzurro più importante a livello mondiale, vincitore di un major e di due open d’Italia. Francesco giocherà proprio con Rory nei primi due giorni e insieme a loro ci sarà il danese Nicolai Hojgaard, campione in carica.

Hanno chance di vittoria o di ottimi piazzamenti inoltre Guido Migliozzi, reduce dal tredicesimo posto al BMW Championship a Londra, e Francesco Laporta, che ha un bel feeling con quest’open, dov’è arrivato settimo nel 2019 e quarto nel 2021. A seguire Renato Paratore, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. Debutterà tra i professionisti Filippo Celli, protagonista dell’estate con il titolo europeo individuale, la Silver Medal conquistata al The Open quale miglior dilettante e il successo nel Campionato Mondiale a squadre insieme a Marco Florioli (che sarà al via) e a Pietro Bovari.

Ultimo, ma non per importanza, è il fratello maggiore di Francesco, Edoardo Molinari, che nell’occasione terrà gli occhi aperti anche come vicecapitano del Team Europe per la prossima Ryder Cup insieme al capitano, l’inglese Luke Donald, e all’altro vicecapitano, il danese Thomas Bjorn. La gara è la seconda, dopo quella della settimana scorsa, a fornire punti ai giocatori per qualificarsi per la Ryder.

Tra i nomi da segnalare infine il norvegese Viktor Hovland (decimo nel world ranking) e l’inglese Matt Fitzpatrick (undicesimo), vincitore quest’anno di un major, lo US Open.

Open d’Italia: il tracciato e la diretta

La sfida si svolge, come sempre, su 72 buche nell’arco di quattro giorni. Dopo le prime 36 ci sarà il taglio e il field sarà praticamente dimezzato, lasciando in campo solo i primi 65 giocatori ed eventuali pari merito. Il montepremi è di tre milioni di euro, con una prima moneta di 510mila euro.

Il torneo viene trasmesso in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW per tutte e quattro le giornate di gara, a partire dalle ore 13,30 di oggi. Il round finale sarà trasmesso anche da Rai Sport, domenica, in differita dalle 21,30.