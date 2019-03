Golf, Francesco Molinari tra i favoriti al The Players

Il campione italiano tenta un’impresa storica dando l’assalto in Florida alla conquista di uno dei tornei più importanti del circuito golfistico americano – Ci sarà anche Tiger Woods, che ha vinto il torneo due volte

Francesco Molinari tenta un’impresa storica e parte all’assalto di The Players, uno dei tornei più importanti del circuito americano, il cosiddetto quinto major, in corso da oggi a domenica allo Stadium Course del TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida. La posta in palio è altissima: 12,5 milioni di dollari, 2,250 milioni dei quali sono solo per il primo classificato. Più consistente è anche il bottino di punti per la Fedex Cup, la classifica annuale Usa: sono 600, come in una gara del grande slam, contro 550 di un campionato mondiale e 500 di una gara normale. L’azzurro parte tra i favoriti, dopo la fantastica rimonta e la vittoria nell’Arnold Palmer Invitational della scorsa settimana, ma nessun giocatore è mai riuscito a centrare una doppietta così eclatante. Per i commentatori Usa Molinari potrebbe stupirci ancora una volta, perché il torinese non è mai da sottovalutare. Dietro al suo garbo infatti c’è molta forza di carattere, grande talento e altrettanta determinazione. Come ha scritto qualcuno quando il gioco si fa duro, Molinari comincia a giocare.

E in questo caso il gioco è durissimo. Per l’occasione torna Dustin Johnson, numero uno del mondo, che non ha più partecipato ad alcuna gara dopo la vittoria nel Wgc di Città del Messico. Il dinoccolato americano dovrà guardarsi le spalle dall’inglese Justin Rose, numero 2, che potrebbe spodestarlo con una vittoria, ma anche dal numero tre Brooks Koepka.

Al tee di partenza il pubblico rivedrà anche Tiger Woods, a quanto pare guarito dal torcicollo. “Sto bene – dice il campione – avevo solo bisogno di riposo per ritrovare la piena efficienza”. Tiger ha vinto questo torneo ben due volte, ma l’ultimo successo risale al 2013.

Fra i favoriti vanno iscritti d’ufficio Justin Thomas, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Patrick Reed, Hideki Matsuyama e alcuni degli undici past winner tra i quali Phil Mickelson (2007), Sergio Garcia (2008), Adam Scott (2004), Matt Kuchar (2012) e Jason Day (2016). Difende il titolo Webb Simpson, che però non sembra in gran forma. Non bisogna dimenticare poi Xander Schauffele, attuale leader della Fedex e alla sua seconda prova in questa gara. Anche Schauffele, come Molinari, è apparentemente un anti eroe, un protagonista schivo dotato di grandissime capacità.

Chicco è alla sua ottava apparizione e in 4 occasioni si è classificato fra i primi dieci, un risultato che nel golf è un grande successo. Nei primi due giri l’italiano giocherà con Jason Day e a Tony Finau con partenze alle ore 13,48 (tee 1) e 8,53 (tee 10) locali. Poi si vedrà. I partecipanti sono 144 e dopo le prime 36 buche c’è il taglio. Per la prima volta, da molti anni a questa parte, il torneo si gioca a marzo invece che a maggio. Una differenza che potrà fare la differenza, dal caldo umido si passa infatti a una stagione più fresca e ventosa e anche l’erba è diversa, perché ha sulle spalle tutto l’inverno.

Il Players Championship sarà teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery.