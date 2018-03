Go internet e Linkem firmano un accordo di frequency sharing

Sottoscritto un contratto di investimento fra GO internet e Linkem, operatore nel Fixed Wireless Access, per l’ingresso di quest’ultima nel capitale della Società

Il Consiglio di Amministrazione di GO internet, società quotata sul mercato AIM Italia ha approvato oggi la sottoscrizione con Linkem di un accordo di frequency sharing, oltre ad un contratto di investimento per l’ingresso di quest’ultima nel capitale della Società.

L’intesa è sottoposta all’approvazione delle Autorità competenti e al perfezionamento dell’operazione di investimento di Linkem nella Società di cui al Contratto di Investimento.

L’Accordo di frequency sharing mira a consentire alle due società di condividere il rispettivo spettro frequenziale, con lo scopo primario di trasformare l’attuale porzione di rete Wimax di GO internet nelle Marche e in Emilia Romagna in una rete commerciale 5G ready, in grado di offrire prestazioni paragonabili alla rete fissa in banda larga.

Al momento, entrambe le società operano nella banda 3.5 Ghz – seppur su intervalli di spettro differenti – in forza dei diritti d’uso che il MISE ha loro assegnato. Il frequency sharing permetterà, inoltre, di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte, grazie alla disponibilità di maggiore spettro in zone ad elevato successo commerciale e realizzando, quindi, l’obiettivo di utilizzare appieno e in maniera efficiente le frequenze, a beneficio di migliaia di utenti. Attraverso la condivisione dello spettro, le società saranno in grado di implementare, nelle regioni Marche ed Emilia Romagna, una rete in overlay per facilitare la migrazione alla tecnologia 5G.

Parallalelamente, il consiglio di amministrazione di GO internet ha approvato la sottoscrizione con Linkem di un contratto di investimento in forza del quale Linkem si è impegnata a sottoscrivere un aumento di capitale di GO internet, con esclusione del diritto di opzione, entro il 15 giugno 2018, per un controvalore complessivo massimo pari di circa 4 milioni di euro e al prezzo massimo di 1,4 euro per azione. All’esito dell’integrale sottoscrizione di tale aumento di capitale, Linkem avrà una quota non superiore al 21,23% del capitale sociale di GO internet.