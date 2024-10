“Giustizia Sociale: Generazioni contro… la Violenza”: oggi a Roma l’evento annuale di Global Thinking Foundation

A Roma si svolgerà oggi, martedì 29 ottobre, il nono evento annuale della Global Thinking Foundation di Claudia Segre, dedicato a promuovere il dialogo intergenerazionale tra lavoro e financial empowerment

Il 29 ottobre, il Museo dell’Ara Pacis di Roma diventa il palcoscenico del IX Evento Annuale della Global Thinking Foundation, intitolato “Giustizia Sociale: Generazioni contro… la Violenza.” Parte del Mese dell’educazione finanziaria e insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, questo incontro si propone di stimolare una riflessione profonda su temi di rilevanza sociale.

Gli interventi in programma

Sotto la moderazione di Janina Landau, responsabile della sede di Roma di Class Cnbc, i lavori si apriranno con un intervento di Claudia Segre, presidente della Glt Foundation. La parola passerà poi a una serie di relatori d’eccezione, provenienti da diversi ambiti professionali. Angelica Salvi del Pero, senior counsellor dell’Oecd per le politiche del lavoro, e Diene Keita, assistente segretario generale delle Nazioni Unite, si uniranno a Gianna Martinengo, ceo di Didael Kts e presidente di Women&Tech Ets, per offrire le loro prospettive.

La lista dei relatori continua con Cinzia Crostarosa, ingegnere delle Telecomunicazioni, Jacopo Ierussi, avvocato Giuslavorista, e Stefania Mancini, esperta in Inclusione Donna. Tra gli altri partecipanti, Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Vittorio Calaprice, analista politico della Commissione europea, e Andrea Catizone, avvocata specializzata in sostenibilità sociale.

I temi: focus su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza

I partecipanti esploreranno questioni di grande attualità, come l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il welfare aziendale come strumento di prevenzione e la cybersicurezza nelle piccole e medie imprese. L’evento affronterà anche la prevenzione della violenza contro donne e ragazze, nonché la tutela della privacy.

Un punto di particolare interesse sarà l’intervento di Cecilia Sammarco, illustratrice e artista visiva, che utilizzerà il suo lavoro per evidenziare il tema della disabilità.

Inoltre, sarà presentato il Position Paper di Deloitte sulle società Benefit, intitolato “Le Società Benefit e l’Impegno per Favorire una Società Equa ed Inclusiva.” Questo documento, frutto della collaborazione con istituzioni come Ipsos e Ada Economics, analizza il ruolo delle società Benefit nel promuovere una sostenibilità economica condivisa tra imprese, terzo settore e istituzioni.

I commenti

“L’equilibrio di genere non è solo una sfida, ma una condizione indispensabile per una società inclusiva e sostenibile – ha dichiarato Barbara Pontecorvo, partner e head of Task force Società Benefit Deloitte –. I dati contenuti nell’ultimo report a tema Diversity Equity & Inclusion di Deloitte dimostrano che le Società Benefit, perseguendo obiettivi di beneficio comune oltre al profitto, creano ambienti più inclusivi e nel contempo migliorano le performance aziendali, contribuendo concretamente a una società piu’ equa e prospera”.

“Aumentando la partecipazione economica delle donne, non solo diamo impulso all’economia globale, ma rafforziamo anche le famiglie e le comunità – ha aggiunto Claudia Segre –. Attraverso l’empowerment economico costruiamo una scala per favorire l’inclusione sociale riconoscendo le pari opportunità ed estendiamo il più possibile la speranza e la dignità, quella del lavoro innanzi tutto e poi della tutela dalla violenza. Una giustizia sociale che riparte dal dialogo tra le generazioni vuol dire impegnarsi per il bene comune in una responsabilità sociale condivisa”.