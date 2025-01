Giubileo 2025, stazione Termini: Piazza dei Cinquecento a Roma è pronta. Investimento da 45 milioni di euro

Giubileo 2025, finiti i lavori a Piazza dei Cinquecento a Roma, storico ingresso della stazione Termini. Investimento complessivo pari a 45 milioni di euro. I dettagli del progetto di riqualificazione

Si sono conclusi a Roma i lavori a Piazza dei Cinquecento, storico ingresso della stazione centrale di Roma Termini. Il progetto è parte di un ampio piano di riqualificazione che interessa l’area circostante la stazione, per una superficie complessiva di 8 ettari, pari a 8 campi da calcio. I lavori hanno richiesto un investimento totale di 45 milioni di euro. La nuova zona di Piazza dei Cinquecento, che include un nuovo terminal degli autobus e una nuova zona pedonale, ha assorbito quasi la metà del budget dell’intero progetto: 21 milioni di euro.

Alla cerimonia di inaugurazione oggi hanno partecipato il sindaco di Roma e commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, il sottosegretario Alfredo Mantovano e l’amministratore delegato del gruppo Fs, Antonio Donnarumma.

Il progetto di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento: i dettagli

L’intervento di riqualificazione, condotto da Anas del gruppo Fs, è iniziato un anno e mezzo fa. Durante l’inaugurazione della piazza il sindaco Gualtieri ha dichiarato che i lavori sono completi all’85%. Una prima parte del progetto, quella che comprende la zona di Piazza della Repubblica, via Cernaria e viale de Nicola, è stata inaugurata lo scorso 22 dicembre, con un investimento di 16 milioni di euro su una superficie di 13 mila mq.

Oggi è stata aperta al pubblico la zona d’ingresso alla stazione termini, con un nuovo terminal per gli autobus, operativo da domani all’alba, un molo per i taxi e 5 mila mq di aree pedonali in marmo. Il progetto sarà ultimato nell’estate del 2025, con un anticipo rispetto alla scadenza, inizialmente prevista per il 2026, come sottolineato dal sindaco Gualtieri. Il sindaco ha attribuito la rapidità dei lavori al “metodo giubileo” e al coinvolgimento di sei ditte, che lavoravano su tre turni alternati.

Riqualificare Roma Termini: le sfide e gli obiettivi del progetto

Durante l’evento, Gualtieri ha dichiarato: «Questa piazza non deve essere solo un luogo di transito, ma una vera e propria porta di Roma, che accoglie pellegrini e turisti nel cuore della città». L’obiettivo, è quello di valorizzare il patrimonio storico e archeologico circostante la stazione. L’intervento ha previsto l’impiego di materiali pregiati su una superficie complessiva di 80 mila mq, che comprendono 30 mila mq di marmi e pietre, 20 mila mq di sanpietrini, 10 mila mq di cemento architettonico, 10 mila mq di nuove aree verdi e 6 mila mq di asfalto. Il progetto ha incontrato diversi ostacoli, tra cui l’impossibilità di creare ampie aree verdi a causa della metropolitana sottostante piazzale dei Cinquecento. Inoltre, i lavori in Piazza della Repubblica sono stati temporaneamente interrotti a causa della scoperte archeologica della dogana ottocentesca. Nonostante questi imprevisti, i lavori sono stati completati nei tempi previsti per la capitale.

Durante l’evento, il sottosegretario Mantovano ha ricordato che il primo progetto di risistemazione di Piazza dei Cinquecento fu ideato per il Giubileo del 1925 e realizzato per quello del 1950. Il sottosegretario ha poi rimarcato che, per ottenere lavori di questa qualità, realizzati in tempi brevi, una capitale europea come Roma non dovrebbe attendere che il Papa dia inizio a un nuovo Giubileo.