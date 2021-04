Gioielli in asta: da Cartier a Van Cleef inno alla primavera

La vendita del 15 aprile Magnificent Jewels Sotheby’s New York è un inno alla primavera ed è incentrata su un gruppo curato di diamanti importanti e pietre colorate eccezionali, con marchi come Bulgari, Tiffany, Webb e altri. LE FOTO

Tripudio di gioielli per la primavera. L’asta “Magnificent Jewels” presenta anche le collezioni private dell’attrice americana Rhonda Fleming, conosciuta come la “Queen of Technicolor”, così come della filantropa di Miami Patricia Wallace, quest’ultima con oltre 20 pezzi con illustri produttori come Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari e David Webb. Sotheby’s inoltre, presenta tre gioielli ispirati alla pantera dalla collezione della signora Wallace a beneficio di Panthera, l’organizzazione globale per la conservazione dei gatti selvatici, impegnata a garantire un futuro alle 40 specie di gatti selvatici del mondo e ai paesaggi da cui dipendono. Ulteriori punti salienti includono una selezione di gioielli Art Déco esemplari e una straordinaria collana di revival egiziano realizzata da Cartier.

Aletto Brothers | Ruby and Diamond Clip-Brooch



Stima: 60,000 – 80,000 USD







Proprietà di un collezionista di Palm Beach – Aletto Brothers | Spilla a clip con rubini e diamanti. Spilla progettata come un fiore, i petali incastonati in modo invisibile con rubini taglio calibré, il centro tempestato di diamanti tondi, il gambo staccabile evidenziato da baguette e diamanti tondi, firmato Aletto Bros, numerato 61896.

Cartier | Turquoise, Lapis Lazuli, Carnelian and Diamond Brooch

Stima: 35,000- 55,000 USD

Cartier | Spilla con turchese, lapislazzuli, corniola e diamanti. Il vaso turchese intagliato con fiori turchesi intagliati e foglie di lapislazzuli, affiancato da due uccelli di corniola intagliati, accentati da diamanti antichi europei e taglio singolo, firmato Cartier, numerato 5494; circa 1930s.



Van Cleef & Arpels | Gold, Mother-of-Pearl and Diamond ‘Secrète’ Bracelet-Watch, France

Stima: 35,000 – 55,000 USD

Van Cleef & Arpels | Orologio-bracciale “Secrète” in oro, madreperla e diamanti, Francia. Progettato come capolini, con diamanti rotondi, che si apre per rivelare un quadrante rotondo in madreperla incorniciato da diamanti rotondi, completato da un cinturino in pelle bianca similmente incastonato, movimento al quarzo, quadrante, fondello e fibbia deployante firmati Van Cleef & Arpels, fondello e fibbia numerata ML 2204, circonferenza interna 6 pollici, con saggio francese e marchi dell’autore. Con pochette firmate, spilla da incastonatura e spilla.

Tiffany & Co. | Plique-à-Jour Enamel, Diamond and Pink Sapphire Brooch

Stima: 30,000 – 50,000 USD

Tiffany & Co. | Spilla Plique-à-Jour con smalto, diamanti e zaffiri rosa. Progettata come un’orchidea, il petalo centrale con diamanti tondi e zaffiri rosa, decorato con diamanti tondi e uno zaffiro rosa taglio a rosa a forma di pera del peso lordo di circa 43 dwts, firmato T & Co. Con scatola firmata.

Chaumet | Diamond Clip-Brooch, France

Stima: 15,000 – 20,000 USD

Proprietà di una signora, Spilla a clip con diamanti, Francia. Progettata come un capolino, al centro di un vecchio diamante taglio miniera, incorniciato da vecchi diamanti europei e taglio singolo, i petali ulteriormente incastonati con numerosi vecchi diamanti europei e taglio singolo, ulteriormente impreziositi da accenti d’oro, firmato Chaumet, Parigi, con francese segni di analisi.

David Webb | Gold, Azurmalachite, Diamond and Ruby Bracelet

Stima: 15,000 – 20,000 USD

Gioielli importanti della collezione di Patricia Wallace. David Webb | Bracciale in oro, azzurralachite, diamanti e rubini. Progettato come un delfino composto da segmenti di azzurralachite intagliati, accentati con diamanti tondi, ulteriormente decorato con cabochon e rubini tondi, circonferenza interna 6 pollici, firmato Webb.

Tiffany & Co. | Diamond, Emerald and Enamel Clip-Brooch

Stima: 12,000 – 18,000 USD

Proprietà di una signora. Tiffany & Co. | Spilla a clip con diamanti, smeraldi e smalto. La rana con pavé di diamanti tondi e taglio singolo, la gamba avvolta da un fiocco evidenziato in smalto verde, completata da due occhi di smeraldo cabochon, peso lordo circa 25 dwts, firmata Tiffany & Co.

Cartier | Gold, Coral, Turquoise and Lapis Lazuli Necklac

Stima: 120,000 – 180,000 USD

Cartier | Collana in oro, corallo, turchese e lapislazzuli. Progettata come una serie di fiori di loto, composto da lapislazzuli, turchesi e tavolette di corallo e cabochon, il rovescio ulteriormente decorato con motivi floreali di loto incisi, circonferenza interna 15 pollici, può essere indossato con il lato dorato visualizzato, firmato Cartier, numerato 97793 75 ; circa 1960.