Ginnastica mentale per un cervello vincente: esercizio numero 6. Un booster per la memoria

Il cervello ha molta più memoria di un sempliuce Pc. Eppure a volte sempra che la nostra memoria faccia cilecca. Ecco le 5 strategie da adottare per ricordare meglio

Cervello batte Pc 300 a 10. Il cervello ha una capacità di memorizzare circa 300 miliardi di Gigabyte, a differenza di un buon computer che ne contiene circa 10 mila Gigabyte! E’ la stessa differenza tra avere sul conto corrente 300 miliardi di euro oppure averne solo 10 mila. Eppure, a volte ci sembra che la memoria non sia abbastanza efficiente. Non è che forse non utilizziamo le strategie giuste?

Siamo alla sesta puntata della rubrica un “cervello vincente”, frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l’associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola un’abilità mentale diversa. Nel banner a destra della nostra home page sono raggruppati tutti gli esercizi già pubblicati, che hanno stimolato ogni volta una parte diversa del nostro cervello.

“La memoria è fondamentale per raccogliere le informazioni pertinenti alla nostra vita privata e professionale” dice il professor Iannoccari. “Occorre dunque che sia sempre efficiente, attivando le giuste strategie. In questo caso, con l’esercizio di ginnastica mentale, verranno sviluppate e potenziate la Concentrazione, la Memoria a breve termine e la Memoria a lungo termine.

Memory-act 1: al via il sequel di 5 strategie

Ma per rendere ancora più efficace l’azione, a partire da questa settimana e per cinque settimane successive, il professor Iannoccari presenterà una per una le cinque strategie ‘naturali’ che usa la memoria per ricordare meglio.

Ecco oggi l’uso della prima delle cinque strategie: le Associazioni. “Le associazioni sono molto efficaci quando vogliamo ricordare specifiche informazioni, agganciandole a qualcosa che già conosciamo” osserva Iannoccari. “Ad esempio, incontro una persona che si chiama Marisa e associo il suo nome a quello di una mia conoscente che si chiama Marisa”. (Per maggiori informazioni: Strategica-Mente: Istruzioni ed esercizi pratici per un cervello vincente a tutte le età” di Nicoletta Carbone e Giuseppe Alfredo Iannoccari, pubblicato da Il Sole 24 Ore, 2022).

Regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo .

Consegna: memorizzare le 14 parole indicate di seguito e associarle coerentemente a due a due.

Ad esempio: Penna/Tavolo. PENNA – MIGLIO – MARE – STRADA – GIULIO – NEVE – AUTOMOBILE -BICCHIERE – SEDIA – ACQUA – TAVOLO – MONTI – FOGLIO – MARTA

Tempo di esecuzione: 120 secondi

Punteggio: 70 punti se si sono accoppiate tutte le parole. 30 punti in più se si ricordano a memoria correttamente le sette coppie.

Traguardo: totalizzare almeno 100 punti nel tempo dato.

Potenziamento: ripetere l’esercizio trovando nuove associazioni tra le parole.

Varianti

Ripetere l’esercizio in modi diversi:

1-associazioni le parole in gruppi di 3 + una di 2 (totale 14 parole)

2 -scrivere altre liste di parole, associarle a due a due e memorizzarle.

Invito

Scrivi nei commenti le coppie di parole che ricordi a memoria