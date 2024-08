Gianluca Bufo nuovo amministratore delegato di Iren dopo Signorini: nomina unanime dei sindaci

Bufo, attuale amministratore delegato di Iren Mercato, entrerà in carica a settembre, mantenendo le stesse deleghe del predecessore e ricoprendo ad interim anche il ruolo di ad di Iren Mercato senza compensi aggiuntivi

Gianluca Bufo, già amministratore delegato di Iren Mercato e dirigente del gruppo dal 2015, è stato scelto dai sindaci di Genova, Torino e Reggio Emilia per assumere il ruolo di amministratore delegato di Iren. La sua nomina è stata decisa all’unanimità. Questo cambiamento arriva in seguito a una crisi interna che ha coinvolto l’ex ad, Paolo Signorini, licenziato a fine giugno in seguito a un’indagine per accuse di corruzione.

La nomina di Gianluca Bufo

“L’esperienza e la competenza di Gianluca Bufo, dirigente del Gruppo dal 2015, saranno fondamentali – sottolinea il Comitato – per entrare sin da subito nel merito delle questioni aperte e per perseguire gli obiettivi indicati nel piano industriale”.

Bufo sarà cooptato nel Consiglio di amministrazione e nominato amministratore delegato a partire dal prossimo settembre, mantenendo le stesse deleghe del suo predecessore. Inoltre, continuerà a ricoprire ad interim il ruolo di amministratore delegato di Iren Mercato, senza ricevere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il suo incarico in Iren.

Bufo: ecco chi è il nuovo ad di Iren

Gianluca Bufo, laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Padova, ha un background consolidato nel settore energetico. Ha lavorato in Eni dal 2000, ricoprendo ruoli significativi nella pianificazione strategica e commerciale, prima di entrare in Iren nel 2015. Nel 2000, Bufo entra nell’area cfo di Eni Divisione Gas&Power, occupandosi di pianificazione strategica e controllo di gestione. Nel 2009, passa all’area commerciale, dove gestisce la pianificazione e guida acquisizioni chiave come quelle di Toscana Energia Clienti e Sea Viareggio.

Dal 2009 al 2014, come senior vice president operations retail, ottiene risultati notevoli nella digitalizzazione dei servizi post-vendita e nella riduzione dei costi per gli 8 milioni di clienti. Dal 2014 al 2015, è senior vice president sales, responsabile dell’area commerciale Italia di Eni Retail Gas&Power.

Dal luglio 2015, Bufo è direttore della business unit mercato e direttore energy management del Gruppo Iren.