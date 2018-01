Geox, terzo ribaltone al vertice in un anno: nuovo Ad

Terzo cambio della guardia alla guida di Geox: dal primo febbraio arriva da Gucci usa il nuovo amministratore delegato Matteo Mascazzini – Utili in ripresa ma molto più bassi di quelli di dieci anni fa

I tormenti dell’industria veneta della moda sembrano non finire mai. Sulla scia di Luxottica, che pare non conoscere pace, anche Geox passa di ribaltone a ribaltone e cambia Ad per la terza volta in un anno. Dal primo febbraio arriverà alla testa dell’azienda di Moretti Polegato il nuovo Ad, che sarà Matteo Mascazzini che lascerà la guida di Gucci Usa per trasferirsi a Montebelluna.

Prima di Mascazzini si sono alternati sulla scomoda poltrona di Ad di Geox prima Giorgio Presca, che ha contribuito al rilancio del gruppo e che è poi passato alla guida di Golden Goose, e poi Gregorio Borgo, l’attuale Ad di Geox che ha deciso di lasciare per “motivi personali” malgrado i buoni risultati raggiunti.

Ora Moretti Polegato si affida a Mascazzini nella speranza che la sua conoscenza dell’importantissimo mercato americano lo aiuti a riportare Geox ai fasti di una volta, quando gli utili dell’azienda di Montebelluna erano stratosferici rispetto a quelli di oggi, che sono infinitamente più bassi (16 milioni nel 2017 contro i 118 del 2008) anche se in ripresa.