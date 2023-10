Generali Tech Conference 2023: l’evento di Generali dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale

La compagnia di assicurazioni ha aperto le porte del suo Campus di Mogliano Veneto per l’edizione 2023 della sua Tech Conference. Oltre 250 persone per un momento di confronto sulle sfide della trasformazione digitale

Generali ha organizzato la Generali Tech Conference 2023 presso il suo Campus a Mogliano Veneto in collaborazione con il Google Developer Group di Venezia.

L’evento ha coinvolto 250 partecipanti ed è stato dedicato all’innovazione e alle sfide della trasformazione digitale.

La Generali Tech Conference 2023

L’evento si è aperto con gli interventi dei keynote speaker Fabio Oggioni, Group Head of IT e CEO di Generali Operations Service Platform, e Gian Luca Verraz, Head of IT di Generali Italia.

In un contesto di cambiamenti tecnologici significativi, la conferenza è servita per riflettere sulle implicazioni della trasformazione digitale nel business. Esperti del settore e professionisti dell’azienda hanno condiviso prospettive diverse su come la digitalizzazione influenzi e velocizzi i processi aziendali. La giornata ha offerto opportunità di networking tra professionisti, inclusa una sessione dedicata all’IT Lab, in cui il team IT di Generali ha presentato nuove soluzioni e progetti ai partecipanti.

Le opportunità offerte da Generali nell’IT

Durante l’evento, Generali ha presentato le opportunità di carriera nel settore IT e nelle professioni digitali e ha offerto ai partecipanti la possibilità di esplorare il campus aziendale. I visitatori hanno potuto scoprire gli spazi di lavoro agili, il Country Operations Center e l’Innovation Park, dove hanno avuto l’opportunità di sperimentare prototipi e tecnologie digitali per lo sviluppo di soluzioni assicurative all’avanguardia in un contesto simile a una start-up.

Cambiare il modo di fare assicurazione

Negli ultimi anni, Generali ha cambiato il modo di fare assicurazione trasformando la cultura aziendale, puntando sull’innovazione tecnologica e nuovi approcci di lavoro per migliorare l’esperienza dei clienti all’interno della sua rete di assicurazioni.

Generali ha intensificato l’adozione di tecnologie avanzate, acquisendo nuove competenze in settori come cloud, IoT, digital, automazione e data science. Ha anche implementato nuovi approcci lavorativi come Agile, DevOps e Next Normal. L’obiettivo è diventare una digital company e migliorare costantemente i servizi attraverso iniziative trasformative.