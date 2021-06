Generali: spinge gli investimenti verdi: 9,5 miliardi al 2025

Il Leone ha aggiornato la strategia a tutela del clima – Neutralità carbonica del portafoglio investimenti entro il 2050

Nuovi investimenti verdi e sostenibili per un valore compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2025. È questa la novità principale annunciata da Generali, che ha aggiornato la strategia a tutela del clima rispetto a quella di febbraio 2018.

Il Leone ha annunciato inoltre “una roadmap per la completa uscita dal settore del carbone termico relativa alle attività di investimento e di sottoscrizione, con riferimento ai paesi Ocse e al resto del mondo” e una “progressiva decarbonizzazione del portafoglio investimenti diretti con l’obiettivo di renderlo neutrale per il clima entro il 2050”.

“Il gruppo Generali annuncia oggi nuovi ambiziosi obiettivi della propria strategia sul clima, in linea con il proprio impegno e le proprie convinzioni in materia e forte dei risultati già raggiunti – spiega il Ceo, Philippe Donnet – In particolare, i sei miliardi di nuovi investimenti verdi e sostenibili effettuati nell’ultimo triennio ci hanno permesso di superare in anticipo gli obiettivi prefissati. Crediamo che il settore privato possa rivestire un ruolo centrale nel sostegno finanziario della ‘Transizione Giusta’ per un futuro a zero emissioni nette di gas serra, supportando le istituzioni pubbliche per far fronte agli interventi richiesti”.

I nuovi target, riferisce una nota di Generali, comprendono “l’ambizione a diventare climate negative nel 2040 con l’obiettivo intermedio della neutralità climatica entro il 2023; la riduzione entro il 2025, in linea con quanto richiesto dalla comunità scientifica, delle emissioni di gas serra relative a uffici, data center e flotta di veicoli aziendali pari ad almeno il 25% rispetto all’anno base 2019; e l’acquisto del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, laddove disponibile, e ulteriore impegno a migliorare l’efficienza energetica”.