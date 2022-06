Generali si riorganizza: Sesana General manager ma fumata nera sul sostituto di Caltagirone nel board

Marco Sesana è il nuovo General manager del gruppo Generali: è la punta di diamante della riorganizzazione decisa dal Cda – Manca però l’accordo sulla sostituzione di Caltagirone

Nessun accordo nel Cda delle Generali per la scelta del sostituto del dimissionario Francesco Caltagirone. La lista di minoranza insiste per la promozione di Luciano Cirinà, l’ex top manager del gruppo in causa con Generali dopo la sua sorprendente candidatura in quota Caltagirone, ma la maggioranza, anche in virtù di un parere avverso dell’ufficio legale, non intende dare il via libera libera. Si tenterà l’accordo la prossima volta.

Ma intanto il cda, su impulso del Ceo Philippe Donnet, ha varato un’ampia riorganizzazione, di cui la nomina di Marco Sesana a General manager è la punta di diamante.

Ecco le altre misure: