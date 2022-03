Generali: sfuma la Grieco e Caltagirone punta su Costamagna per la presidenza del Leone

Lunedì il cda di Generali approverà la lista da sottoporre all’assemblea del 29 aprile per la guida della compagnia imperniata su Donnet mentre per la lista Caltagirone sfuma l’ipotesi Grieco e avanza la candidatura di Costamagna per la presidenza

Per le candidature al vertice delle Generali, che dovranno essere approvate dall’attesissima assemblea del 29 aprile a Trieste, siano al rush finale. La lista del cda uscente, che ha il sostegno di Mediobanca, è sostanzialmente pronta e avrà come capofila Philippe Donnet, che si ricandida a Ceo della compagnia assicurativa, e candiderà l’attuale Presidente della Borsa italiana, Andrea Sironi, a Presidente di Generali al posto dell’uscente Gabriele Galateri. La lista verrà limata nelle prossime ore e presentata al cda di lunedì 14 che si riunisce anche per approvare i conti del gruppo del 2021.

Lunedì la lista del CDA che ricandida Donnet, ancora aperti i giochi per Caltagirone

All’inizio della prossima settimana è attesa anche la definizione della principale lista alternativa, quella che presenterà l’imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, primo azionista privato dopo Mediobanca, e che sarà con tutta probabilità sostenuta anche da Leonardo Del Vecchio e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Il mercato attende con curiosità di conoscere sia la squadra della lista Caltagirone che la strategia alternativa dei soci che si sono ribellati alla linea Mediobanca imperniata sulla riconferma di Donnet.

Sui nomi cominciano a circolare le prime indiscrezioni e quella più nuova è che Patrizia Grieco, presidente del Monte dei Paschi e di Assonime e grande esperta di governance, è definitivamente uscita dalla corsa alla presidenza delle Generali.

Non ci sarà una presidenza rosa

Sfuma così la possibilità che per la prima volta nella loro storia le Generali possano avere una presidenza al femminile.

Ora Caltagirone punterebbe per la presidenza di Generali sull’ex Presidente della Cassa depositi e prestiti (Cdp) e noto banker internazionale, Claudio Costamagna, che per sciogliere le riserve attende però di conoscere la versione definitiva del piano industriale e la composizione di tutta la squadra proposta da Caltagirone sulla quale, malgrado la girandola di nomi veri e presunti che fossero circolati nelle ultime settimane, non ci sono ancora certezze. Il punto centrale, ancora avvolta nella nebbia, è la scelta del candidato al ruolo di Ad in alternativa a Donnet: è su questo che il mercato attende lumi.

Quel che è però sicuro è che il tempo stringe per tutti e che fra pochi giorni anche Caltagirone dovrà alzare il sipario sulla sua lista e tutti i soci, senza sottovalutare la terza lista che sarà presentata da Assogestioni, potranno finalmente farsi un’idea su chi siano i veri concorrenti da votare a fine aprile per la guida della prima compagnia assicurativa italiana. La battaglia entra nel vivo.