Generali premiata nella classifica di Institutional Investor: Donnet miglior CEO del settore assicurativo

Il Leone di Trieste primo anche nelle categorie Best CFO, Best IR Team, Best IR Professionals, Best IR Program, Best IR Event, Best ESG e Best Company Board

Pioggia di riconoscimenti a Generali dalle classifiche di Institutional Investor. La rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale ha premiato il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, che sale sul podio della categoria “Best CEO”, raggiungendo la seconda posizione assoluta. Il Group CFO, Cristiano Borean si è classificato al primo posto come “Best CFO” così come il team Investor & Rating Agency Relations nelle categorie “Best IR Team”, “Best IR Professionals” – con Giulia Raffo e Rodolfo Svara “Best IR Program” e “Best IR Event”. Il Leone di Trieste ha inoltre ottenuto la prima posizione nelle categorie “Best ESG” e “Best Company Board”. “Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma del valore eccezionale di una squadra fortemente impegnata nella crescita sostenibile delle Generali, anche attraverso il dialogo continuo e proficuo con la comunità finanziaria e l’implementazione costante della nostra strategia ESG”, ha commentato Donnet. La classifica di Institutional Investor La classifica della rivista specializzata riflette le valutazioni di 1.380 professionisti e investitori di 632 società di servizi finanziari. I CEO sono stato valutati su criteri di credibilità, leadership e comunicazione mentre i CFO sulla capacità di allocazione del capitale, la gestione delle finanze e la comunicazione. Per giudicare le attività di Investor Relations sono stati esaminati diversi fattori, fra cui i road show, la qualità dell’informativa finanziaria, la conoscenza del business e del mercato, la reattività e l’autorevolezza dell’azienda. Inoltre, è stata valutata la qualità del consiglio di amministrazione e quella delle metriche ESG.