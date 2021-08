Generali: liquidazione sinistri anche su WhatsApp

I clienti della compagnia possono contattare in qualsiasi momento, via chat, l’assistente virtuale mandando foto per testimoniare i danni. Valutazione in 4 ore, eventuale rimborso in 1 ora

Sempre più smart e digitale il rapporto tra la compagnia assicurativa Generali Italia e i suoi clienti. L’ultima novità è che alcune operazioni sono fattibili addirittura tramite una semplice chattata su WhatsApp, l’app di messaggistica testuale e vocale che tutti conosciamo e usiamo con frequenza quotidiana. Ad esempio, è ora possibile aprire una pratica di liquidazione per sinistri tramite WhatsApp. Coloro che hanno necessità di comunicare un sinistro relativo alla propria polizza auto, casa, infortuni e salute possono infatti contattare Leo, l’assistente digitale, in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Attraverso una serie di domande progettate ad hoc a seconda del caso specifico, la segnalazione viene elaborata nel giro di qualche minuto.

La novità non è banale, visto che renderà la segnalazione dei sinistri molto più rapida e agile: ovunque si trovi, se il cliente è in grado di accedere alla connessione può in tempo reale comunicare con la compagnia, con la possibilità di caricare foto e video in allegato, a testimonianza di quanto richiesto. Oltre alla possibilità di aprire il sinistro attraverso il canale WhatsApp, Generali ha infatti implementato un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale che permette la stima automatica dei danni partendo dalle immagini caricate dai clienti e dall’analisi dei dati delle BlackBox. La valutazione del danno avviene dunque in poche ore, indicativamente quattro, e in caso di esito positivo sarà velocissima anche l’erogazione dell’eventuale rimborso, circa in 60 minuti. Con la possibilità, ovviamente, di tenersi aggiornati contattando l’assistente virtuale su WhatsApp anche successivamente, in qualsiasi momento.

Leo è raggiungibile su WhatsApp 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. “Essere Partner di vita delle persone – hanno commentato Francesco Bardelli, Chief Business Transformation Officer e Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia – significa anche anticipare i loro bisogni progettando soluzioni e servizi che migliorino la loro vita quotidiana, e che garantiscano maggior prevenzione, protezione e assistenza. In quest’ottica riteniamo che i dati, per cui abbiamo previsto l’accelerazione dell’evoluzione della loro architettura sfruttando la partnership strategica con Google, siano fondamentali. Utilizzare WhatsApp, uno dei canali tra i più conosciuti, per garantire una comunicazione rapida ed efficace, è un ulteriore strumento innovativo e tecnologico al servizio dei nostri assicurati, che lo hanno già utilizzato ed apprezzato migliaia di volte negli ultimi mesi e che consente di valorizzare ancora di più il ruolo dei nostri agenti”.