Generali lancia Rinnova Valore Bonus: investimento sicuro e redditivo con bonus fedeltà

Generali presenta Rinnova Valore Bonus, una polizza di investimento multi-opzione che offre stabilità, rendimenti e un bonus fedeltà per premiare la tua fiducia. Ecco le caratteristiche

Generali evolve il suo portafoglio di soluzioni assicurative con il lancio di “Rinnova Valore Bonus“, una polizza di investimento multi-opzione progettata per rispondere alle esigenze dei risparmiatori italiani. Il nuovo prodotto offre solidità e rendimenti stabili in un contesto economico caratterizzato da tassi di interesse elevati, inflazione persistente e liquidità elevata nei conti correnti.

La soluzione di “Rinnova Valore Bonus”

“Rinnova Valore Bonus” è la soluzione a premio unico multiopzione che arricchisce l’offerta Vita della prima Compagnia di assicurazioni in Italia. Sono previste tre diverse opzioni di investimento, permettendo ai clienti di scegliere in base alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio:

Multigestione : Questa opzione combina due gestioni separate – Gesav e Royal Fund. Il portafoglio è suddiviso in un 60% in Royal Fund e un 40% in Gesav, con l’obiettivo di coniugare solidità e stabilità con prospettive di rendimento.

: Questa opzione combina due gestioni separate – Gesav e Royal Fund. Il portafoglio è suddiviso in un 60% in Royal Fund e un 40% in Gesav, con l’obiettivo di coniugare solidità e stabilità con prospettive di rendimento. Geval $ : Un’opzione interamente (100%) basata su gestione separata, che offre una diversificazione valutaria aggiuntiva. Questo permette ai clienti di esporsi a valute diverse dall’euro, ampliando le possibilità di rendimento.

: Un’opzione interamente (100%) basata su gestione separata, che offre una diversificazione valutaria aggiuntiva. Questo permette ai clienti di esporsi a valute diverse dall’euro, ampliando le possibilità di rendimento. Royal Fund: Riservata ai sottoscrittori della soluzione Long Term Care di Generali, “Scegli per una Lungavita”, disponibile dal 1° giugno al 6 agosto 2024. Questa opzione si basa su una gestione separata al 100%, offrendo sicurezza e stabilità agli investitori.

“Rinnova Valore Bonus”: c’è il bonus fedeltà

Una delle principali novità di “Rinnova Valore Bonus” è l’introduzione di un bonus fedeltà. Dopo sei anni, i clienti riceveranno un bonus dell’1% sul capitale rivalutato al momento della liquidazione. Questa iniziativa non solo premia la fedeltà dei clienti, ma contribuisce anche a incrementare il valore del loro investimento nel lungo periodo.

Per il lancio della nuova soluzione assicurativa, fino al 6 agosto, Generali offre un’iniziativa che azzera le trattenute del primo anno sulle gestioni separate per la nuova liquidità. “Rinnova Valore Bonus” è esente dall’imposta di bollo e beneficia di una tassazione agevolata sui rendimenti rispetto ad altri investimenti finanziari.

Inoltre, la soluzione, è esente da imposte di successione, impignorabile e insequestrabile nei limiti di legge, garantendo che il capitale sia destinato ai propri cari. In caso di decesso dell’assicurato, assicura un capitale ai beneficiari.

“Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 mld di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e al proprio futuro. Rinnova Valore Bonus, è il risultato di un’attenta riprogettazione che si è posta l’obiettivo di rispondere all’attuale scenario e che combina redditività e solidità in un’unica soluzione, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia” ha commentato Giancarlo Bosser, Chief Life Officer e Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia.