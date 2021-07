Generali Italia: su salute e welfare nuovo piano da 500 milioni

Il gruppo assicurativo completa la sua offerta sulla salute con diversi servizi innovativi e un cambio di paradigma: ogni cliente ha bisogno di un piano personalizzato e completo. Coinvolgimento di Cdp per le residenze anziani

La salute come tutti stiamo vedendo è diventato il tema centrale della nostra vita di tutti i giorni e dell’agenda politica. Generali, che proprio sulla protezione Salute è uno dei più importanti player a livello internazionale, non poteva sottrarsi a questa sfida e tramite una serie di novità presentate da Generali Italia ha deciso di incrementare e soprattutto rivoluzionare la propria offerta, con un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio, che punterà a raggiungere 300 mila nuovi clienti.

La salute è la prima priorità per l’80% degli italiani ma l’offerta di servizi andava prima di tutto semplificata, per meglio districarsi tra prevenzione, cure, assistenza domiciliare, e integrare il tutto con i nuovi strumenti digitali. “Non si tratta solo di rimborsare le spese mediche, ma di programmare e gestire la propria salute – ha detto il CEO di Generali Italia Marco Sesana spiegando il cambio di paradigma -. La salute ha bisogno di un piano e ogni cliente deve avere il suo piano”. Il focus diventa dunque, coerentemente con il mantra “partner di vita” da tempo adottato da Generali, lo star bene del cliente a 360 gradi, soprattutto degli over 65 che oggi in Italia sono 13 milioni ma che nel 2045 saranno 20 milioni: “Bisogna ripensare le politiche dell’invecchiamento attivo, del cosiddetto Active Ageing”.

La prima grande novità riguarda proprio questa necessità di protezione a 360 gradi, con la nuova offerta Salute e Benessere che integra la piattaforma Immagina adesso. Nel presentarla Arianna Nardi, Responsabile Marketing Generali Italia, va dritta al punto: “La protezione per il cliente e per la famiglia avviene con un unico contratto e un unico momento di pagamento. I servizi saranno scelti spuntandoli come in una playlist”. Nella nuova offerta sono previste in particolare nuove forme di prevenzione e di accesso alle cure, con Generali che va ad inserirsi in una lacuna del sistema sanitario pubblico, come abbiamo purtroppo constatato in questa pandemia: la presenza capillare sul territorio. Grazie anche agli strumenti digitali, il cliente può prenotare teleconsulti e check up direttamente tramite la App (ma anche al telefono, per i clienti meno digitali), e soprattutto accedere a cure in cliniche convenzionate entro un raggio di 20 km di distanza da casa (per il 94% dei clienti) e a tariffa agevolata. Una protezione molto concreta, ma non è tutto.

Generali ha l’ambizione di importare in Italia un sistema di residenza per anziani già diffuso in alcuni Paesi del mondo. Si tratta di organizzare una vera e propria seconda vita a tutti i clienti over 65 che, seppur in salute inizialmente, si affacciano alla fase più complicata della vita. Una missione che dovrebbe essere del pubblico e infatti nel nuovo servizio che si chiama Convivit partecipa al 50% Cdp, con l’altro 50% in capo a Welion, società del gruppo Generali Italia. L’obiettivo qui è creare delle residenze potremmo dire futuristiche per accompagnare a 360 gradi il cliente negli ultimi 20 anni (mediamente) della sua vita: non solo casa ma anche assistenza, benessere, prevenzione. Entro 10 anni ne sorgeranno 20 sul territorio italiano, con 2.500 ospiti previsti. E’ un inizio, un cambio di paradigma, sul quale peraltro Generali aveva già stanziato 100 milioni solo per il fondo immobiliare (che aumenteranno) e un’altra decina di milioni per fornire i vari servizi all’interno delle strutture.

Infine, una non trascurabile iniziativa di carattere finanziario. In autunno debutterà un nuovo fondo private equity interamente dedicato agli investimenti in innovazione nella salute: 400 milioni in 10 anni, gestiti da Generali Investment con focus su Italia e Europa. Senza dimenticare le imprese clienti, che nel nuovo pacchetto salute di Generali Italia potranno scegliere un ulteriore servizio di welfare integrato: Benefit, un programma di life coaching digitale per promuovere uno stile di vita più salutare. A proposito di prevenzione.