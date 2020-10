Generali Italia: sigillo di qualità per il servizio al cliente

La Rete di Generali Italia ha ottenuto il punteggio più alto del mercato assicurativo nell’ambito dell’edizione 2020 dello studio condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Nell’ambito dell’edizione 2020 dello studio condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza Generali Italia si è aggiudicata il ‘Sigillo Nr.1 Servizio’ nella categoria ‘Rete agenti assicurativi’ per la qualità del servizio offerto al cliente.

La Rete di Generali Italia ha ottenuto il punteggio più alto del mercato assicurativo.

“Il nuovo contesto, legato al Covid-19, ha messo in luce nuove esigenze di relazione, una relazione a distanza mediata dalla tecnologia – commenta Marco Oddone Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia – Questo riconoscimento è la conferma di come la Rete di Generali Italia abbia saputo coniugare, meglio di chiunque altro sul mercato, vicinanza umana e relazionale, attuando nuovi modi di lavorare per colmare una distanza solo fisica, non emotiva”.

Oltre al riconoscimento relativo al servizio clienti, la Compagnia assicurativa del Leone ha ottenuto altri 8 sigilli per Fondi pensione aperti, Polizza casa, Polizza malattia, Polizza rc capofamiglia, Polizza RC Professionale, Polizza vita, Tutela legale imprese, Tutela legale privati.

Lo studio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio” ha raccolto 232.000 giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1.319 aziende, in 152 settori dell’economia. Giunta alla settima edizione, si tratta della più ampia ricerca sul servizio delle aziende in Italia, premiate con il sigillo di qualità.