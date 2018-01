Generali Italia premiata alla terza edizione di “AIF Adriano Olivetti”

I 3 progetti “My Energy Journey”, “Genialità italiana sotto le stelle” e “Security Awareness program” premiati per la qualità nella formazione e la valorizzazione delle persone

Generali Italia si aggiudica diversi riconoscimenti alla terza edizione di AIF “Premio Adriano Olivetti”, il premio dall’Associazione Italiana Formatori con la finalità di diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di apprendimento e valorizzazione delle persone.

Nell’edizione di quest’anno, che ha attribuito i riconoscimenti per l’eccellenza nelle diverse tipologie di ambito tecnico-metodologico della formazione, i progetti di Generali si sono distinti, tra gli oltre 250 candidati, per i forti elementi di innovazione che li caratterizzano.

In particolare, “My Energy Journey” – programma di wellness multidisciplinare per imparare a gestire e a migliorare le proprie energie, con l’obiettivo di promuovere in azienda uno stile di vita sano e sostenibile – ha vinto nella sezione “Benessere Personale & Organizzativo”.

My Energy Journey si inserisce nell’ambito dell’innovativo e capillare sistema di welfare di Generali Italia, tra i più avanzati sul mercato, con lo scopo di garantire un elevato livello di benessere, crescita professionale e sicurezza sociale alle persone, alle loro famiglie e alle comunità in cui vivono.

“Genialità Italiana sotto le stelle” – un viaggio cinematografico per raccontare la creatività e il genio italiano. 8 città del Centro-Sud Italia trasformate in tanti cinematografi all’aperto e set di registrazione, con eventi, grandi ospiti e ben 24 proiezioni ambientate in grandi piazze e parchi cittadini – si è classificato primo nella sezione metodologica “Formazione Cinema” e primo nella sezione “Grandi Imprese Pubbliche & Private”. Lo stesso progetto si è classificato secondo nella sezione “Arte, cultura & turismo”.

Il progetto “Security Awareness Program” del Gruppo Generali – un programma formativo dedicato, per aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti sul tema della sicurezza, attraverso un’innovativa video serie in formato fiction, composta da otto episodi riguardanti diversi scenari di rischio e le loro possibili conseguenze – si è aggiudicato la prima posizione nella sezione “Sicurezza Personale & Organizzativa”.

AIF Associazione Italiana Formatori con questa iniziativa intende riconoscere, far conoscere e premiare chi lavora bene, con passione, migliorando il benessere e la professionalità delle persone e la competitività delle organizzazioni.