Generali Italia: nomine e nuovo assetto per Health & Welfare

Il gruppo vara un nuovo modello organizzativo che integra le componenti commerciale, tecniche e liquidative per accelerare nelle risposte alla clientela. Ecco i manager che lo guideranno

Cambiamenti importanti in Generali italia dopo l’ok a un nuovo modello organizzativo che integra le componenti commerciali, tecniche e liquidative in una struttura dedicata, denominata Health & Welfare. Scopo della riorganizzazione è quello di accelerare su Salute e Welfare “rispondendo più velocemente ai bisogni dei clienti”, fa sapere la società attraverso una nota.

A capo dell’ufficio Health & Welfare per l’Italia dal 1° marzo andrà Paolo De Santis, mentre Cesare Lai è nominato ad di Generali Welion, la società di Generali Italia specializzata in programmi di Welfare integrato e servizi dedicati alla salute.

De Santis, manager del gruppo con una pluriennale esperienza nel settore assicurativo e in particolare nel settore della Salute, già consigliere delegato di Generali Welion, riporterà direttamente al Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, Marco Sesana. Lai negli anni ha rivestito ruoli di crescente rilievo strategico in molteplici aree del settore assicurativo, di brokeraggio e consulenziale.

La struttura di Health & Welfare “avrà la responsabilità della gestione assicurativa degli affari employee benefits riguardanti i rischi di malattia e di invalidità permanente da malattia di Generali Italia oltre al coordinamento a livello di Country (Generali Italia, Genertel, Alleanza Assicurazioni) delle attività del business salute e dei servizi relativi erogati tramite Generali Welion, che diventa il polo di riferimento Employee Benefit sui temi Salute e Benessere (Malattia, Infortuni) e Protezione della Vita in generale”, spiega l’azienda.

Marco Sesana ha dichiarato: ‘Oggi più che mai la salute e il welfare sono fondamentali per le famiglie, per le imprese e per il Paese. Per migliorare la qualità e l’accessibilità delle coperture e dei servizi ai clienti ridisegniamo la nostra struttura organizzativa con l’obiettivo di continuare a innovare e semplificare evolvendo in questi ambiti prioritari per la vita delle persone. Forti della nostra expertise vogliamo consolidare la nostra leadership sul mercato: puntiamo ad accelerare la crescita del business assicurativo e della gestione dei sinistri per terze parti”.