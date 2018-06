Generali Italia: Lucia Sciacca “Direttore Comunicazione dell’anno”

Riconoscimenti importanti per Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e DAS, tutte società del gruppo Generali, in occasione dell’ottava edizione dei Le Fonti Insurance Awards 2018.

Eccellenza dell’anno nei settori insurance, innovazione, customer experience, comunicazione, assicurazioni online e tutela legale: riconoscimenti importanti per Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e DAS all’ottava edizione dei Le Fonti Insurance Awards 2018, a conferma del momento di trasformazione e innovazione che sta caratterizzando le compagnie del Gruppo Generali in Italia.

A Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia, ha vinto il premio come Direttore Comunicazione dell’Anno, per l’innovativa strategia di comunicazione che ha contribuito a rendere il mondo assicurativo più vicino ai clienti e alla comunità, con progetti come Valore Cultura, Welfare Index PMI, e l’inaugurazione dell’Innovation Park, e per “aver fatto della CSR e della semplificazione, a partire dal linguaggio, i motori dell’innovazione”.

L’appuntamento, che si è svolto ieri a Palazzo Mezzanotte di Milano, sede di Borsa Italiana, ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del mondo economico-finanziario e di riconoscimento delle eccellenze del settore assicurativo.

Generali Italia si è aggiudicata il principale riconoscimento di Eccellenza dell’Anno nel settore Insurance, per l’innovazione tecnologica messa in campo in diversi ambiti, per la vasta offerta di soluzioni assicurative e di servizi che le permettono di essere sempre al fianco dei cittadini e delle imprese per favorirne la crescita anche attraverso servizi di welfare, e per le iniziative culturali e di responsabilità sociale.

Alleanza Assicurazioni si è aggiudicata il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione Customer Experience 2018, per “aver compiuto 120 anni di continua crescita e prestigio nel campo assicurativo. In particolare, per “Profilo&Dialogo”, l’innovativo e tecnologico processo di digitalizzazione della rete di vendita che offre una Customer Experience unica e accessibile a tutti”, consolidando così Alleanza Assicurazioni come Eccellenza Insurance nel Ramo Vita.

A Genertel, compagnia diretta di Generali, il premio come Eccellenza dell’anno nell’Assicurazione online per “essersi confermata un leader in grado di precorrere i tempi grazie a un approccio innovativo, con assistenza via chat, email, telefono o da app e un servizio rapido ed efficiente in caso di incidente”.

A DAS, la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, è andato il riconoscimento di Eccellenza dell’Anno nella Tutela Legale per “essersi confermata leader indiscusso nella tutela legale, in grado di sensibilizzare i cittadini sui rischi che corrono nella vita quotidiana”, non solo attraverso il “Libro dei diritti” ma con un tour in 20 piazze italiane, “Tutelati senza stress”, tra le più innovative iniziative in ambito assicurativo.