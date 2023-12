Generali Italia lancia Act4Green: saranno piantati 1 milione di alberi in Italia, 100 per ogni dipendente

La piantumazione delle nuove foreste si estenderà su oltre 800 ettari in 5 aziende agricole del gruppo Leone Alato

Generali Country Italia ha lanciato Generali Act4Green, un progetto che prevede la piantumazione di 1 milione di alberi in tutto il Paese, oltre 100 alberi per ogni dipendente. La piantumazione delle nuove foreste si estenderà su oltre 800 ettari in 5 aziende agricole (Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria) del gruppo Leone Alato – la holding agroalimentare e vitivinicola di Generali.

L’intervento, che si svilupperà nel corso di 4 anni, consentirà lo sviluppo e la crescita della foresta con un orizzonte di lungo periodo (60 anni), durante i quali i crediti di carbonio saranno certificati lungo tutta la loro filiera da un organismo indipendente internazionale.

Giancarlo Fancel, country Manager & Ceo di Generali Italia e presidente del gruppo Leone Alato ha dichiarato: “Fare sostenibilità, principio ispiratore del nostro piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, significa essere un’azienda trasformativa, generativa e guidata dall’impatto, in grado di creare valore condiviso nel lungo periodo, anche sulle tematiche ambientali. Con Generali Act4Green oggi iniziamo a costruire un’eredità a beneficio delle generazioni future, un percorso virtuoso che si svilupperà negli anni a venire, e che rende concreto il contributo che vogliamo dare alla comunità per generare un cambiamento nel quale crediamo molto. Siamo convinti che dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo fare da 192 anni: occuparci di futuro, per uno sviluppo sostenibile”.

I dettagli del progetto Generali ActGreen

“Generali Act4Green, sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi – Invernizzi AGRI Lab in qualità di partner scientifico, è un progetto unico nel panorama italiano per tre motivi: la compensazione delle emissioni attraverso la forestazione di terreni tutti in Italia, la generazione di carbon credit certificati da enti terzi e il coinvolgimento attivo dei dipendenti”, sottolinea la società in una nota.

Il progetto contribuirà inoltre a ridurre gli inquinanti atmosferici (VOC – Composti Organici Volatili) che, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, rappresentano la principale problematica di salute ambientale in Europa e mira all’arricchimento della biodiversità e alla resilienza ecosistemica, grazie ad interventi che prevedono la creazione di aree di ristoro e di nidificazione per le specie selvatiche.

Il progetto rientra nella più ampia strategia Sostenibilità prevista all’interno del piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth” del gruppo.