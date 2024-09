Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Generali: Donnet miglior Ceo del settore assicurativo secondo Extel

Generali è inoltre al primo posto nel settore assicurativo nelle categorie: Best Cfo, Best Investor / Analyst Day, Best IR Professional, Best IR Program, Best IR Team e Best Esg Program

L’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, è stato nominato “Best Ceo” del settore assicurativo europeo nell’edizione 2024 della classifica annuale di Extel (precedentemente Institutional Investor), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale. La classifica riflette le valutazioni di circa 1.800 professionisti, investitori istituzionali e analisti finanziari. Il primato di Donnet non è l’unico conquistato da Generali: il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean è stato confermato al primo posto come “Miglior Cfo” del settore assicurativo. Inoltre, il team Investor & Rating Agency Relations si è classificato al primo posto nelle categorie: “Best Ir Team”, “Best Ir Professional” – Fabio Cleva, group head of Investor & Rating Agency Relations, “Best Ir Program” e “Best Investor / Analyst Day”. Generali ha inoltre ottenuto la prima posizione nella categoria “Best Esg Program”. Donnet: “Orgogliosi che la comunità finanziaria abbia riconosciuto il nostro impegno Philippe Donnet, ha affermato: “Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia riconosciuto ancora una volta il grande impegno di Generali a favore di un’eccellente attività di dialogo e comunicazione con il mercato. Questi elementi sono ancora più imprescindibili oggi che ci apprestiamo a raggiungere con successo tutti gli obiettivi del nostro piano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e ad avviare un nuovo ciclo strategico. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi per il loro eccezionale lavoro e per l’impegno a fornire sempre informazioni tempestive, chiare e affidabili, che ci hanno permesso di ottenere anche quest’anno questi riconoscimenti così importanti nel settore assicurativo”.