Generali: De Courtois e Ryan lasciano, Donnet lancia riassetto

Cambiamenti al vertice del Leone: lasciano il direttore generale De Courtois e il responsabile del Wealth Management Ryan, le cui deleghe sono state redistribuite dal Ceo Philippe Donnet nel quadro di un riassetto che accompagnerà la compagnia fino alla scadenza del board dell’anno prossimo: ecco le nuove nomine.

Cambia la governance di Generali, con il Cda che ha optato per la valorizzazione di risorse manageriali interne per sostituire i due membri uscenti del board, Frédéric de Courtois e Tim Ryan, e anche altre cariche. Le nuove nomine sono quelle di Sandro Panizza, che ricoprirà il nuovo ruolo di Group Chief Insurance & Investment Officer a partire dal 1° marzo 2021; Carlo Trabattoni, che sempre dal 1° marzo ricoprirà il ruolo di CEO Asset & Wealth Management, una nuova business unit creata per coordinare le attività di asset management e quelle di Banca Generali; Bruno Scaroni, che assumerà dal 1° febbraio l’incarico di Group Chief Transformation Officer, una unità organizzativa di nuova costituzione, che unirà le responsabilità di strategia con quelle di Operations, trasformazione digitale e tecnologica; e infine Giancarlo Fancel, attualmente Chief Financial Officer di Country Italia & Global Business Lines, che ricoprirà l’incarico di Group Chief Risk Officer a partire dal 1° marzo.

Inoltre, il Group Chief Financial Officer, Cristiano Borean, il Group Chief Marketing & Customer Officer, Isabelle Conner e il Group Head of Mergers & Acquisitions, Massimiliano Ottochian, riporteranno direttamente al Group CEO a partire dal prossimo 1° febbraio, cioè lunedì. A seguito di questa nuova struttura organizzativa viene dunque a cessare la posizione di General Manager, ricoperta finora da Frédéric de Courtois, che lascerà il Gruppo a partire dal 1° febbraio 2021. Timothy Ryan, attuale Group CIO and CEO Asset & Wealth Management, lascerà invece il Generali a partire dal 1° marzo 2021.

“Dal lancio del Piano ‘Generali 2021’ – ha commentato il CEO Philippe Donnet – abbiamo conseguito significativi progressi verso gli obiettivi previsti, in un contesto di rapidi cambiamenti globali e di sfide senza precedenti. Lo scopo della nuova struttura organizzativa è di portare a termine con successo il Piano ‘Generali 2021’ e di preparare il Gruppo alle sfide del futuro. I nostri obiettivi restano confermati: allineare la gestione degli investimenti con la strategia assicurativa, al fine di fornire prodotti e servizi di eccellenza ai nostri clienti e, al contempo, creare valore per tutti i nostri azionisti, con particolare riguardo all’attuale contesto dei tassi di interesse; accelerare la strategia nell’asset management, essenziale per la crescita profittevole del Gruppo; coordinare l’innovazione e la trasformazione digitale di Generali, che rappresenta una parte fondamentale della nostra ambizione di essere Partner di Vita.

“Sono molto orgoglioso – ha aggiunto il manager francese – che la nostra squadra si rafforzi con risorse interne: è l’ulteriore dimostrazione della qualità del gruppo dirigente e delle persone di Generali, e delle loro straordinarie competenze. La creazione della nuova struttura Insurance & Investment pone Generali all’avanguardia nell’industria assicurativa, attraverso la gestione integrata delle attività di underwriting e delle competenze negli investimenti. Questi cambiamenti rispondono perfettamente alle nostre attuali priorità, garantendo continuità ed efficacia alla nostra azione. Frédéric de Courtois e Tim Ryan sono stati determinanti nel definire e realizzare i risultati raggiunti fino ad oggi e, a nome di tutto il Gruppo, voglio ringraziarli per il contributo che hanno dato e gli auguro ogni successo per il loro futuro professionale”.