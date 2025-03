Generali anticipa l’assemblea al 24 aprile: resta incerta la presentazione della lista dei fondi

Ore calde per Generali che ha anticipato al 24 aprile la sua attesissima assemblea chiamata a decidere le nomine al vertice. Dopo la chiusura della Borsa il comitato dei gestori di Assogestioni deve decidere oggi se presentare o no una terza lista, dopo quella di Mediobanca e di Caltagirone-Delfin, che può condizionare l’esito finale della battaglia

L’attesissima assemblea delle Generali sarà anticipata a giovedì 24 aprile, si terrà a Trieste e finalmente tornerà in presenza. Lo ha deciso ieri il consiglio d’amministrazione della prima compagnia italiana di assicurazioni. L’assemblea, che inizialmente era prevista per l’8 maggio, è attesissima perché in gioco ci sono le nomine al vertice: alla guida resterà l’attuale Ceo, Philippe Donnet, sostenuto principalmente da Mediobanca, che è il primo azionista della compagnia, o stavolta gli storici oppositori rappresentati da Francesco Gaetano Caltagirone e da Delfin, la finanziaria degli eredi di Leonardo Del Vecchio, riusciranno a imporre il ribaltone? Molto dipenderà, oltre che dai fondi internazionali che nel 2022 decretarono la netta vittoria di Donnet, da quello che farà l’Assogestioni, l’associazione die fondi che operano in Italia, che domani deciderà se presentare o no la terza lista per le cariche di vertice, dopo quella di Mediobanca e di Caltagirone-Delfin. Assogestioni rischia di diventare impropriamente l’ago della bilancia e di assumere un ruolo non consono alle sue funzioni ed è per questo che molti gestori sono dell’idea che sarebbe meglio che non presentasse una lista per non correre il rischio di rendere ingovernabile la compagnia. Molto importante sarà anche l’atteggiamento di Unicredit, che ha già in tasca il 5,2% di Generali. Di sicuro la prossima assemblea del Leone di Trieste sarà una delle più importanti degli ultimi anni.