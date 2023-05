Generali: al via la terza edizione di SME EnterPRIZE alla ricerca delle PMI europee più sostenibili

Dieci i paesi europei coinvolti dove verranno selezionati i Sustainability Heroes locali. In collaborazione con la SDA Bocconi – School of Management verrà realizzato anche un Libro Bianco dedicato e un progetto di ricerca

È in partenza la terza edizione di SME EnterPRIZE, il progetto di Generali che punta a promuovere una cultura della sostenibilità tra le PMI europee. L’iniziativa è volta a ricercare le piccole e medie imprese più sostenibili in Europa, per trovare le migliori pratiche in grado di ispirare altri imprenditori e aiutare la società ad affrontare le sfide ambientali.

Coinvolti 10 paesi UE dove verranno selezionati i Sustainability Heroes locali

Quest’anno saranno dieci i paesi dell’Unione Europea coinvolti: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria. In ogni paese, Generali, lavorerà, attraverso la sua rete di distribuzione i partner locali e le associazioni che fanno parte di European Entrepreneurs CEA PME per selezionare i Sustainability Heroes locali. I selezionati, riceveranno, in occasione dell’evento a Bruxelles il prossimo autunno, un riconoscimento speciale, il “Sustainability Heroes”. Questo premio è rivolto agli imprenditori che hanno implementato iniziative di sostenibilità di particolare rilievo nelle loro attività di business delle notevoli iniziative sostenibili e che possono diventare fonte di ispirazione per i loro colleghi imprenditori.

Libro Bianco dedicato e un progetto di ricerca

Per comprendere meglio le sfide e le opportunità che le PMI europee devono affrontare nel loro percorso di sostenibilità Generali ha pensato anche di realizzare un Libro Bianco dedicato e un progetto di ricerca attraverso interviste a più di 2.000 aziende. Queste due iniziative sono in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management. Inoltre, il Gruppo ha anche stipulato una collaborazione con European Entrepreneurs CEA PME che, attraverso la piattaforma per progetti di ricerca e sviluppo GreenerSME si pone l’obiettivo di rendere le PMI europee ancora più sostenibili, competitive e innovative.

PMI essenziali per un’economia verde e inclusiva

Per Generali le PMI europee sono essenziali per realizzare l ambizione dell’UE di costruire un’economia più verde ed inclusiva. SME EnterPRIZE, nelle prime due edizioni, ha raggiunto più di 13.000 PMI nella sua ricerca di Sustainability Heroes.

Tra i Sustainability Heroes delle precedenti edizioni:

Mint Future GmbH , un’attività con sede in Germania, che consente ai proprietari di veicoli elettrici di trasformare le emissioni di CO 2 risparmiate in denaro o progetti di sostenibilità

, un’attività con sede in Germania, che consente ai proprietari di veicoli elettrici di trasformare le emissioni di CO 2 risparmiate in denaro o progetti di sostenibilità CleverFarm , un’azienda agricola in Repubblica Ceca impegnata nello sviluppo di soluzioni intelligenti per gli agricoltori come sensori basati su IoT e strumenti di agricoltura di precisione

, un’azienda agricola in Repubblica Ceca impegnata nello sviluppo di soluzioni intelligenti per gli agricoltori come sensori basati su IoT e strumenti di agricoltura di precisione Rioma, un’azienda tessile che ha creato una fondazione attiva in Spagna e in Sud America per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale

“Abbiamo lanciato SME EnterPRIZE con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità tra le PMI, sostenendole nel loro percorso e dando al contempo visibilità alle storie più brillanti e di successo. L’iniziativa è parte del nostro impegno a far sì che Generali sia il Partner di Vita delle piccole e medie imprese in Europa. Nelle due precedenti edizioni abbiamo osservato oltre 13.000 PMI attraverso le nostre reti di distribuzione e abbiamo analizzato il modo in cui le istituzioni, attraverso le loro scelte politiche, possono contribuire ad accelerare la transizione sostenibile: tema che sarà al centro della ricerca e del Libro Bianco di SDA Bocconi. Il nostro impegno nei confronti delle PMI è più solido e significativo che mai, perché il futuro sostenibile dell’Europa dipenderà dal loro successo” ha dichiarato il CEO di Generali, Philippe Donnet.

“La nostra ricerca conferma il legame positivo tra l’impegno sociale e ambientale orientato alla sostenibilità e una serie di vantaggi in termini di performance aziendale. In altre parole, le PMI che hanno investito tempestivamente nella sostenibilità – energie pulite e rinnovabili, efficienza energetica, risparmio, riuso o riciclo dei materiali – sono oggi più attrezzate di altre nell’affrontare le complessità che stiamo vivendo, nel cogliere nuove opportunità competitive e di mercato e nel gestire più efficacemente i rischi” ha commentato Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability di SDA Bocconi School of Management.